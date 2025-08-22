जॉन अब्राहम पर भड़के विवेक अग्निहोत्री, बोले- 'वे बॉडी दिखाने के लिए जाने जाते हैं, प्रोटीन पर बात करें'

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी नई फिल्म The Bengal Files को लेकर चर्चा में हैं. यह फिल्म 16 अगस्त 1946 के कलकत्ता दंगों पर आधारित है, जो डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान के बाद भड़के थे. यह फिल्म उनकी फाइल्स ट्राइलॉजी की तीसरी किस्त है. इससे पहले वह The Tashkent Files (2019) और The Kashmir Files (2022) जैसी नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर जॉन अब्राहम ने कहा था कि वह कभी भी द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में नहीं बनाएंगे. जॉन का कहना था कि ऐसी फिल्में लोगों को हाइपर-पॉलिटिकल माहौल में प्रभावित करती हैं. गौरतलब है कि विवेक और जॉन ने 2007 की फिल्म धन धना धन गोल में साथ काम किया था.

विवेक अग्निहोत्री की तीखी प्रतिक्रिया

NDTV से बातचीत के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने जॉन के बयान पर कड़ा रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, "जॉन न तो इतिहासकार हैं, न लेखक, न ही कोई बड़ा विचारक. वो तो खुद जिंगोइस्टिक फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, जैसे सत्यमेव जयते और डिप्लोमेट. अगर कोई इतिहासकार ऐसी बात करता तो समझ आता, लेकिन जॉन की राय से मुझे फर्क नहीं पड़ता. वो तो बॉडी दिखाने के लिए जाने जाते हैं, बेहतर है कि प्रोटीन और फिटनेस पर ही बात करें". विवेक ने यह भी कहा कि भारत का माहौल कभी भी पूरी तरह गैर-राजनीतिक नहीं रहा.

संवेदनशील मुद्दों पर फिल्म क्यों न बने?

निर्देशक का मानना है कि फिल्मों में ऐसे विषयों को उठाना जरूरी है. उन्होंने कहा, "मेरी फिल्म भारत के आम लोगों की आवाज है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे राजनीतिक ताकतें सांप्रदायिक राजनीति और हिंसा का इस्तेमाल करती हैं और इसका नुकसान जनता को झेलना पड़ता है. जब अवैध प्रवासियों, तोलाबाजों और गुंडों को ताकत मिलती है तो असली शिकार ‘भारत का आम आदमी' ही बनता है".

5 सितंबर को रिलीज होगी

विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, सास्वता चटर्जी, प्रियांशु चटर्जी और दर्शन कुमार जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे.