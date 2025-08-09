विज्ञापन

RRR और बाहुबली के डायरेक्टर एस. एस. राजामौली नवंबर 2025 में देंगे फैंस को सरप्राइज, किया बड़ा ऐलान

एस. एस. राजामौली वाकई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक हैं. अपने शानदार विजन के साथ उन्होंने ‘बाहुबली’ फ्रैंचाइज़ और ‘आरआरआर’ जैसी अब तक की सबसे बड़ी और लाजवाब ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं.

एस एस राजामौली फैंस को नवंबर में दे रहे बड़ा सरप्राइज
नई दिल्ली:

एस. एस. राजामौली वाकई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक हैं. अपने शानदार विजन के साथ उन्होंने ‘बाहुबली' फ्रैंचाइज़ और ‘आरआरआर' जैसी अब तक की सबसे बड़ी और लाजवाब ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने से लेकर पैन-इंडिया फिल्मों का ट्रेंड तय करने तक, वे भारतीय सिनेमा की दिशा बदलने वाले शख्स हैं. जहां दर्शक हमेशा यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि डायरेक्टर की अगली फिल्म क्या होगी. वहीं अब उन्होंने सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर एक हिंट दे दिया है. उन्होंने मेगा अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि इस फिल्म से जुड़ा बड़ा खुलासा नवंबर 2025 में होगा.

हाल ही में एस. एस. राजामौली ने सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपनी चर्चित आने वाली फिल्म को लेकर एक मेगा अनाउंसमेंट कर सबको चौंका दिया. इस फिल्म के भव्य पैमाने ‘ग्लोबट्रॉटर' का जिक्र करते हुए उन्होंने नवंबर 2025 में एक ऐसा खुलासा करने की बात कही, जो पहले कभी नहीं देखा गया. डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक असरदार तस्वीर शेयर की, जिसमें नंगे सीने पर एक लटकता हुआ लॉकेट नजर आ रहा था. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "द फर्स्ट रिवील इन नवंबर 2025...#Globe Trotter".

इसके अलावा, उन्होंने एक नोट भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, "प्रिय भारत और दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों, साथ ही महेश के फैंस, काफी समय हो गया है जब से हमने शूटिंग शुरू की है, और हम आपके इस फिल्म को लेकर उत्साह की सराहना करते हैं. लेकिन इस फिल्म की कहानी और दायरा इतना बड़ा है कि मुझे लगता है, सिर्फ तस्वीरें या प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके साथ न्याय नहीं कर सकते. हम इस समय कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं, जो हम जिस दुनिया को बना रहे हैं, उसकी असलियत, गहराई और अनुभव को दर्शा सके. इसे हम नवंबर 2025 में पेश करेंगे, और हम इसे एक ऐसा खुलासा बनाने की कोशिश में हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो. आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद. एस. एस. राजामौली".

कैप्शन में आगे लिखा है, "मेरे सभी #GlobeTrotter के चाहने वालों के लिए...". इस ऐलान ने एक बार फिर एस. एस. राजामौली के नवंबर 2025 में होने वाले बड़े खुलासे को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है. जहां उनके सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अगले प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही काफी बातें हो रही हैं, वहीं यह ऐलान न सिर्फ इन चर्चाओं को और बढ़ाएगा बल्कि उत्साह को भी अपने ऊंचे स्तर पर पहुंचा देगा.

