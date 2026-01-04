विज्ञापन

ऋषि कपूर ने इस वजह से ठुकरा दी थी पिता राज कपूर की फिल्म, डायरेक्टर के सामने खुद किया था खुलासा

राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि जब वह दिल्ली 6 के लिए ऋषि कपूर को साइन करने गए थे जब एक्टर ने उन्हें अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था.

नई दिल्ली:

ऋषि कपूर के रिश्ते अपने पिता, लीजेंडरी फिल्ममेकर राज कपूर के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे और कई मौकों पर उन्होंने इस बारे में खुलकर बात भी की है. मेरा नाम जोकर, बॉबी और बाद में प्रेम रोग जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में साथ काम करने के बावजूद, दोनों के बीच एक साफ इमोशनल दूरी बनी रही. ऋषि अक्सर अपने पिता को "साहब" कहकर बुलाते थे, जिसमें अपनापन नहीं झलकता था. ऋषि और राज कपूर के रिश्ते पर हाल ही में फिल्ममेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

SCREEN के साथ बातचीत में राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि जब वह दिल्ली 6 के लिए ऋषि कपूर को साइन करने गए थे जब एक्टर ने उन्हें अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था. दरअसल, मेहरा की फिल्म दिल्ली 6 की शूटिंग रात के वक्त होनी थी और ऋषि ने अपने करियर में कभी रात में शूटिंग नहीं की थी.

इस वजह से ठुकरा दी थी राज कपूर की फिल्म

जब मेहरा अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर ऋषि कपूर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि इस फिल्म के लिए उन्हें रात में शूट करना है तो ऋषि ने उन्हें एक किस्सा सुनाया. मेहरा ने कहा, उन्होंने मुझे बताया, ‘एक डायरेक्टर थे राज कपूर जो एक फिल्म के लिए 3 दिन के लिए नाइट शूट करना चाहते थे और मैंने सिर्फ उन तीन रातों की शूट के लिए फिल्म छोड़ दी और तुम मुझे बता रहे हो कि पूरी फिल्म रात में शूट होगी.'

आखिरकार मान गए थे ऋषि कपूर

हालांकि मेहरा ने ऋषि कपूर को मना लिया और वह फिल्म का हिस्सा बनें. उन्होंने ऋषि कपूर से कहा, "कोई और रास्ता नहीं है और मुझे यहां आपकी मदद चाहिए." ऋषि कपूर आखिरकार मान गए, जिससे दिल्ली 6 पहली फिल्म बनी जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर रात में शूटिंग की. ऋषि ने फिल्में अली बेग का किरदार निभाया था. फिल्म में अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर लीड रोल में थे. ऋषि को फिल्म की कहानी काफी पसंद आई थी और उन्होंने इसकी तुलना अपने पिता की फिल्म जागते रहो से की थी. 

