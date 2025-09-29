विज्ञापन

ऋषभ शेट्टी का ड्राइवर और ऑफिस बॉय से ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का सफर

मुंबई में फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ. इस मौके पर फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी अपनी पत्नी और फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर प्रगति शेट्टी तथा फिल्म की हीरोइन रुक्मिणी के साथ मौजूद थे.

Read Time: 2 mins
Share
ऋषभ शेट्टी का ड्राइवर और ऑफिस बॉय से ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का सफर
ऋषभ शेट्टी का ड्राइवर और ऑफिस बॉय से ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का सफर
नई दिल्ली:

मुंबई में फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ. इस मौके पर फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी अपनी पत्नी और फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर प्रगति शेट्टी तथा फिल्म की हीरोइन रुक्मिणी के साथ मौजूद थे. पूरे कार्यक्रम में फिल्म और टीम को लेकर मीडिया और दर्शकों में गहरी उत्सुकता दिखाई दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऋषभ शेट्टी ने मुंबई को लेकर अपने दिल की बातें साझा कीं. उन्होंने कहा, “मुंबई मेरे लिए बहुत स्पेशल है. मैं यहीं 2008 में आया था. उस वक्त मैं अंधेरी वेस्ट के एक प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय और एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था. उस समय मैं वड़ा पाव खाता था. उस दिन सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा.

ये भी पढ़ें: 'सैयारा'के बाद अब इस बड़े डायरेक्टर की फिल्म में नजर आएंगे अहान पांडे, सलमान खान संग दे चुका 3 सुपरहिट फिल्में

आज आप लोग देख सकते हैं कि एक फिल्म क्या कर सकती है. कल तक जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, आज उससे कहीं आगे पहुंचा हूं. एक फिल्म के जरिए इतना बड़ा रिकॉग्निशन, प्यार, रिस्पेक्ट और आशीर्वाद मिला. इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है.” ऋषभ ने आगे कहा कि सत्रह सालों से सिनेमा उनके लिए देवता के रूप में रहा है. “आज फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों से जो सम्मान मिला है, उसके लिए मैं बेहद आभारी हूं. थैंक यू सो मच.” कांतारा चैप्टर 1 असल में कांतारा का प्रीक्वल है और यह फिल्म 2 अक्टूबर, यानी दशहरे के मौके पर रिलीज़ हो रही है. मेकर्स का कहना है कि फिल्म की कहानी दर्शकों के दिलों में पहली फिल्म की तरह गहरी छाप छोड़ेगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kantara Chapter 1, Movie Kantara Chapter 1, Rishabh Shetty, Actor Rishabh Shetty, Rishabh Shetty Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com