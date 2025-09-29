विज्ञापन

'सैयारा'के बाद अब इस बड़े डायरेक्टर की फिल्म में नजर आएंगे अहान पांडे, सलमान खान संग दे चुका 3 सुपरहिट फिल्में

अभिनेता आहान पांडे ने अपनी पहली फिल्म 'सैयारा' से दर्शकों का दिल जीत लिया. मोहित सूरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार प्रदर्शन किया.

'सैयारा' के बाद अब नए अवतार में दिखेंगे अहान पांडे, अली अब्बास जफर की फिल्म में आएंगे नजर
अभिनेता आहान पांडे ने अपनी पहली फिल्म 'सैयारा' से दर्शकों का दिल जीत लिया. मोहित सूरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार प्रदर्शन किया और 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने के साथ-साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म भी साबित हुई. अहान की एक्टिंग को खासतौर पर युवाओं ने बहुत पसंद किया. उनकी एक्शन और रोमांस से भरी नई फिल्म जल्द ही अब दर्शकों को देखने को मिलने वाली है.

जल्द ही आहान को बड़े पर्दे पर अली अब्बास जफर की एक एक्शन रोमांस फिल्म में देखा जाएगा. इस फिल्म का अभी टाइटल तय नहीं हुआ है. यह यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही है. अली अब्बास जफर ने कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' शामिल हैं. आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर, दोनों ही इस फिल्म की कहानी पर काफी मेहनत कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू हो जाएगी.

आईएएनएस के एक करीबी सूत्र ने कहा, ''अहान पांडे ने बेहद कम समय में अपने आप को देश के सबसे बड़े जेन जेड स्टार के रूप में स्थापित कर लिया है. एक नई पीढ़ी के लिए वह बहुत खास बन गए हैं और उनकी पहली फिल्म में उनका जलवा देखकर आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर ने फैसला किया कि अगली फिल्म में भी उनकी मुख्य भूमिका रोमांटिक होगी. इस बार वे एक्शन अवतार में भी नजर आएंगे, ताकि कहानी में नया तड़का लगे.''

बता दें कि 'सैयारा' में अहान ने एक ऐसे प्रेमी का रोल निभाया था जो अपनी प्रेमिका की अल्जाइमर बीमारी के बावजूद हर हाल में उसके साथ रहता है. उनकी इस भूमिका ने थिएटर में कई लोगों को भावुक कर दिया था. इस वजह से फिल्म के निर्माता चाहते हैं कि अगली फिल्म में भी उनकी इस छवि को कायम रखा जाए, लेकिन कहानी में एक्शन का भी बेहतर मिश्रण हो, ताकि फिल्म पूरी तरह से नया अनुभव दे.

