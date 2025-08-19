ये है बॉलीवुड का सबसे अमीर स्टार किड, पांचवीं फोटो में देखें इसकी 16 साल छोटी गर्लफ्रेंड

ऋतिक रोशन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते स्टार किड हैं. राकेश रोशन के शानदार फिल्मी करियर के बाद जब ऋतिक डेब्यू करने वाले थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि वह रातों-रात देशभर के फेवरेट बन जाएंगे. लेकिन ऋतिक आए और कहो ना प्यार है के साथ बॉक्स ऑफिस पर ऐसी धूम मचाई कि पब्लिक देखती ही रह गई. अपने लुक्स से लेकर एक्टिंग तक हर मामले में ऋतिक ने दर्शकों को इंप्रेस किया. आज उनकी गिनती सबसे अमीर स्टार किड्स में होती है.
जीक्यू इंडिया के मुताबिक ऋतिक रोशन की कुल संपत्ति लगभग 3,100 करोड़ रुपये है, जिसके चलते वह बॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार किड बन गए हैं. उनकी इस संपत्ति का सोर्स उनकी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड एचआरएक्स, बॉलीवुड फिल्में और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हैं.
ऋतिक रोशन, जो मशहूर फिल्म मेकर और एक्टर राकेश रोशन के बेटे हैं, ने साल 2000 में अपनी पहली फिल्म ‘कहो ना… प्यार है' से शानदार शुरुआत की थी. इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. 50 साल के इस एक्टर ने अपने एक्टिंग टैलेंट, बिजनेस सेंस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के दम पर एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया है. उनकी स्पोर्ट्सवेयर और लाइफस्टाइल ब्रांड एचआरएक्स, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, आज लगभग 7,300 करोड़ रुपये की कीमत रखती है. यह ब्रांड न केवल एक लेबल है, बल्कि फिटनेस और इंस्पिरेशनल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देकर एक लॉयल फैनबेस बनाया है.
ऋतिक की नेटवर्थ में उनके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी अहम योगदान देते हैं. मुंबई के जुहू में उनका समुद्र के सामने वाला आलीशान बंगला, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है, शहर के तट का शानदार नजारा पेश करता है. इसके अलावा, लोनावाला में उनका 33 करोड़ रुपये का फार्महाउस एक पीसफुल हॉलिडे के लिए बेस्ट है. ये प्रॉपर्टी न केवल उनकी शानदार लाइफस्टाइल को दिखाती हैं, बल्कि भारत के बढ़ते रियल एस्टेट बाजार में उनके स्मार्ट निवेश को भी सामने लाती हैं.
हालांकि ऋतिक का दिल अभी भी एक्टिंग में है. उनकी हालिया फिल्म ‘फाइटर' के बाद, उनकी मचअवेटेड फिल्म ‘वॉर 2' ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है और इसे रिव्यूअर्स व दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऋतिक रोशन की यह कहानी दिखाती है कि टैलेंट, मेहनत और सही इन्वेस्टमेंट के दम पर एक स्टार किड ना केवल अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा सकता है, बल्कि एक नया बेंचमार्क भी सेट कर सकता है.
