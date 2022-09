रिया कपूर मालदीव में बीच वियर में आईं नजर, सोनम कपूर की बहन का ग्लैमरस अंदाज हुआ सोशल मीडिया पर वायरल 

रिया ने अपनी फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है, "Maldivian 🌶 Taken on the husbands phone in a good light emergency". उन्होंने अपनी दो फोटो शेयर की है, जिसमें वे मिरर सेल्फी लेते हुए दिख रही हैं. रिया की फोटो पर कमेंट करते हुए पति करण बूलानी ने 'लकी गाय' लिखा है. वहीं उनके जीजा आनंद आहूजा का भी कमेंट पोस्ट पर देखने को मिल रहा है. एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, "जब रिया वेकेशन पे जाती हैं तब आप समझ जाते हैं कि आपका इंस्टा फीड ब्लेस्ड होने वाला है". इस तरह से लोग अलग-अलग रिएक्शन इस तस्वीर पर दे रहे हैं.

गौरतलब है कि 2021 में रिया कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण बूलानी से शादी की थी. करण के साथ रिया अक्सर अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए देखी जाती हैं. वहीं रिया के वेकेशन पिक्स को भी लोग खूब पसंद करते हैं. रिया को घूमने-फिरने का बहुत शौक है और वे अक्सर मालदीव में छुट्टियां बिताती नजर आती हैं.