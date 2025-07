70 की उम्र में भी बेहद खूबसूरत और फिट दिखती हैं रेखा, बचपन से इस रुटीन को करती हैं फॉलो

सदाबहार ब्यूटी और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ना सिर्फ अपने फिल्मी वर्क बल्कि खूबसूरती के लिए आज भी मशहूर हैं. 70 साल की रेखा की खूबसूरती टस से मस नहीं हुई है. 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली दिग्गज अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से ही जानी जाती हैं. रेखा कई इंटरव्यू में अपनी खूबसूरती के गहरे राज भी बता चुकी हैं. साल 2011 में एशिया स्पा इंडिया को अपनी सदाबहार खूबसूरती का राज बताया था. उनके फैंस भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है उनकी सुंदरता का राज तो आइए जानते हैं जिस उम्र में लोगों की कमर झुक जाती है, उस उम्र में रेखा कैसे जवान दिख रही हैं.



ज्यादा पानी पिएं (Drink Lots of Water)



जब कोई रेखा से उनकी खूबसूरती के राज बारे में पूछता है तो वो सबसे पहले एक ही बात बोलती हैं कि इंसान को ना सिर्फ बाहर से, बल्कि अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए. रेखा ने कहा, 'सुंदरता के लिए अच्छे जीन मदद करते हैं, और अच्छे विचार उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी खूब पानी पिएं, आरामदायक, सुकून भरे और शांत वातावरण में सोएं, लेकिन सबसे जरूरी बात, अपनी आत्मा से प्रार्थना करें'.



समय से खाना खाएं (Have Meal On Time)



रेखा ने आगे कहा, 'व्यावहारिक तौर पर, आपको शाम 7.30 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए और यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह भी कि आप कैसे खाते हैं, उसकी मात्रा और आपकी इच्छा भी आपके खाने के अनुरूप होनी चाहिए, जैसे, जब आपको खाना खाना हो या योग करना हो और आपके पास पर्याप्त समय न हो, तो जल्दबाजी न करें, वरना परिणाम बुरे हो सकते हैं.



ग्लो स्किन पर टिप्स (Rekha Glow Skin Tips)

70 की उम्र में रेखा के चेहरे की स्किन आज भी दमकती है. इस पर रेखा ने कहा, 'मैं किसी सुपरफिशियल पर विश्वास नहीं करती, मैं साउथ इंडियन वातावरण में पली-बढ़ी हूं, पूरे अनुशासन के साथ, जहां वैल्यू, प्यार, सम्मान, श्रद्धा और आज्ञाकारिता शुरू से ही सीखने को मिलती हैं, मेरी मां हमें तेल से नहलाती थीं और साबुन की जगह मूंग के आटे का इस्तेमाल करती थीं, जब हम बीमार पड़ते थे तो हमें नेचुरल ट्रीटमेंट दिए जाते थे, जैसे पेट दर्द के लिए नीम की चटनी, गले में खराश के लिए अदरक का चूर्ण या त्वचा पर फुंसियों के लिए चंदन का लेप',



शरीर के लिए अरंडी का तेल (Castor oil for Bath)

रेखा ने आगे बताया, मां,हफ्ते में एक बार हमारे शरीर को अरंडी के तेल से साफ करती थीं, मुझे हर रविवार की सुबह से डर लगता था, लेकिन मुझे अब उनके फायदे नजर आ रहे हैं, मुझे चमकती त्वचा के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई दिल से साफ हो और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए, तो वह अंदर से भी हेल्दी दिखता और महसूस करता है'.



रेखा के फिटनेस गोल (Rekha Fitness Goal)

फिजिकली फिटनेस पर अदाकारा कहती हैं, 'फिट रहने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लगातार वर्कआउट शरीर के लिए जरुरी है, हालांकि मैं खुद पर ज्यादा लगाम नहीं लगाती हूं, इसलिए कभी-कभी चॉकलेट भी खा लेती हूं और फिट रहने के लिए कार्डियो, डांस और योग के जरिए शरीर के टॉक्सिक को बाहर निकालती हूं और ध्यान के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकतीं'. रेखा ने आगे बताया कि उन्होंने अपने खानपान की आदतों और लाइफस्टाइल में बदलाव लाने के लिए 'सचेत निर्णय' लिया है, लेकिन ऐसा वो खुद को स्ट्रांग करने के लिए करती हैं, ना कि बढ़ती उम्र को रोकने के लिए.