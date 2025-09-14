अमिताभ बच्चन को इम्प्रेस करने के लिए रेखा ने इस चीज का कर दिया था त्याग, सालों बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

70 के दशक में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा के बीच रिलेशनशिप की खूब चर्चा हुई क्योंकि बिग बी शादीशुदा थे और उनके रेखा के साथ कथित अफेयर सुर्खियों में थी. इसमें जया बच्चन का स्टैंड कहां पर थी. इस बारे में दिग्गज जर्नलिस्ट पूजा सामंत ने हाल ही में हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में बात की और याद किया कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन साथ में काम कर रहे हैं. पूजा ने कहा, उन्होंने दावा किया, "दोनों के बीच एक हद तक मोहभंग जरूर हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह प्यार था क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे."

उन्होंने यह भी कहा कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा के सिंदूर लगाकर आने पर यह और बिगाड़ दिया. वहीं "इस खास दिन पर दूल्हा-दुल्हन का ध्यान भटक गया." पूजा ने दावा किया कि उनके सूत्रों के अनुसार, अमिताभ को इम्प्रेस करने के लिए रेखा वेजिटेरियन भी हो गई थीं. इस मामले में शामिल तीन लोगों में से, रेखा ही एकमात्र ऐसी हैं, जो इस मामले पर खुलकर बोलती रही.

पूजा ने बताया कि अमिताभ ने इतने सालों तक जितने भी इंटरव्यू लिए, उनमें से एक बार भी बिग बी ने रेखा का जिक्र नहीं किया और बताया जाता है कि जया ने क्लीयर करने के लिए एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया. उन्होंने कहा, "मैंने अमिताभ का कई बार इंटरव्यू लिया है, लेकिन उन्होंने कभी रेखा से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया. वो इस विषय को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते थे, और दूसरी तरफ, जया कभी इंटरव्यू नहीं देती थीं. लेकिन एक किस्सा है कि कैसे जया ने एक बार रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था. रेखा को अलविदा कहते हुए, जया ने साफ कर दिया कि वो मिसेज बच्चन हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इस पद पर रहेंगी. यही आखिरी इशारा था जो वो रेखा को दे सकती थीं, और आप खुद देख सकते हैं कि एक समय के बाद रेखा और अमिताभ ने साथ काम करना बंद कर दिया."

गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन ने 1973 में जया बच्चन से शादी की थी. कपल के दो बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन हैं.