मिर्जापुर की अपराध की दुनिया में पंचायत के सीधे-सादे सचिवजी की एंट्री, 'लापता लेडीज' के दरोगा भी आएंगे नजर

मिर्जापुर की दुनिया अब और बड़ी होने वाली है. तीन सीजन तक डिजिटल स्पेस पर राज करने के बाद यह पॉपुलर क्राइम ड्रामा एक फुल लेंथ फीचर फिल्म के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. मेकर्स ने अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु की गुड्डू, कालीन भैया और मुन्ना के अपने यादगार किरदारों में वापसी कनफर्म की है. अब स्टार कास्ट में दो और नाम जुड़ गए हैं. अब खबर है कि एक्टर जितेंद्र कुमार और रवि किशन इस फिल्म में एंट्री लेने वाले हैं. इस खबर ने दर्शकों के बीच एक्साइटमें बढ़ा दी है.

जितेंद्र कुमार और रवि किशन हुए शामिल!

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स ने कनफर्म किया है कि जितेंद्र कुमार और रवि किशन दोनों फिल्म कि मुहूर्त पूजा में मौजूद थे. हालांकि उनके किरदार अभी भी सीक्रेट रखे गए हैं लेकिन इस खबर ने फैन्स के बीच कई अटकलों को जन्म दे दिया है. सोर्स ने कहा, "जितेंद्र और रवि किशन फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं. फिल्म की मुहूर्त पूजा गुरुवार को हुई और वे समारोह में मौजूद थे. उनके किरदारों को फैन्स के लिए एक बड़े सरप्राइज के रूप में रखा जा रहा है."

सोर्स ने आगे कहा, "कलाकारों के लुक टेस्ट और रीडिंग सेशन शुरू हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगे. जितेंद्र और रवि भी प्री-प्रोडक्शन के काम में शामिल हो गए हैं. फिल्म अगले महीने फ्लोर पर आएगी."

फिल्म से क्या उम्मीद कर सकते हैं ?

मिर्जापुर फिल्म की अनाउंसमेंट सबसे पहले 2024 में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु के साथ एक टीजर क्लिप के साथ की गई थी. तब से फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेकर्स मिर्जापुर की रॉ वायलेंस, राजनीतिक चालबाजियों और पेचीदा फैमिली ड्रामा को बड़े पर्दे पर कैसे पेश करेंगे.

द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक पिछले इंटरव्यू में अली फजल ने इशारा दिया था कि यह फिल्म दर्शकों को पास्ट में ले जा सकती है. ज्यादा कुछ बताए बिना, उन्होंने मजाक में कहा कि कुछ मर चुके लोग वापस आएंगे, जिससे फैन्स यह अनुमान लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या यह फिल्म एक प्रीक्वल है. अब रवि और जितेंद्र के आने से कहानी एक नाटकीय नया मोड़ लेने के लिए तैयार है जो मिर्जापुर की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल सकता है.