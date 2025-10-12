रवि किशन की पत्नी ने पैपराजी के सामने झटका उनका हाथ, कैमरे में कैद हुआ पूरा सीन

विज्ञापन

रवि किशन को लापता लेडीज के लिए मिला फिल्म फेयर
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा के धुरंधर एक्टप और बीजेपी सांसद रवि किशन का नाम आज हर जगह छाया हुआ है. बॉलीवुड में भी अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बना चुके रवि को हाल ही में एक प्रेस्टीजियस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. उनकी फिल्म ‘लापता लेडीज' में शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टप का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला, जो 33 साल बाद उनके करियर का ये खास लम्हा था. इस खुशी के बीच रवि का एक मजेदार वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उनकी पत्नी ने कैमरे के सामने कुछ ऐसा किया कि खुद रवि हैरान रह गए.

स्टेज पर अवॉर्ड लेते वक्त रवि भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को धन्यवाद दिया, साथ ही अपनी सफलता का क्रेडिट उन्हें दिया. लेकिन इसी इवेंट के दौरान रवि और उनकी पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. इस क्लिप में पत्नी की एक शरारती हरकत ने रवि को हैरान कर दिया.

पोज देते हुए पत्नी ने झटक दिया हाथ, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में रवि किशन अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर पोज दे रहे हैं. पैपराजी ने उन्हें करीब आकर फोटो खिंचवाने को कहा. रवि ने तुरंत पत्नी के हाथ से फोन लिया और किसी को थमा दिया, ताकि वे आराम से हाथ पकड़ सकें. लेकिन जैसे ही रवि ने उनका हाथ थामा, पत्नी ने अचानक उसे झटक दिया. ये पल कैमरा में कैद हो गया और अब ये क्लिप इंटरनेट पर धूम मचा रही है. कपल का लुक भी कमाल का था - दोनों ही काले रंग के आउटफिट में नजर आए.

इस वीडियो पर नेटिजन्स के रिस्पॉन्स बंटे हुए हैं. कुछ यूजर्स ने पत्नी के इस व्यवहार की आलोचना की, तो कई ने इसे मजेदार बताया. कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, जो इस जोड़ी की पॉपुलैरिटी को दिखा रही है. शनिवार को गुजरात में हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में रवि किशन को सम्मानित किया गया. स्टेज पर पहुंचे रवि ने कहा कि ये अवॉर्ड उनके लिए बहुत मायने रखता है. उन्होंने पत्नी और बच्चों का जिक्र करते हुए कहा कि बिना उनके सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं था. रवि की ये जीत उनके फैंस के लिए भी खुशी का सबब बनी.

