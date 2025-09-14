विज्ञापन

India-Pak Match पर बोली रवीना, उम्मीद है पाक के खिलाफ मैच के बाद काली पट्टी पहनेगी और घुटने पर बैठेगी टीम,'शहीदों के लिए...'

रवीना टंडन को उम्मीद है कि टीम इंडिया कम से कम आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि तो देगी. रवीना ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर उम्मीद जताई कि भारतीय टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के सम्मान में मैच जीतने के बाद काली बैंड पहनेगी और घुटने टेकेगी.

एशिया कप 2025 के लिए भारत बनाम पाकिस्तान मैच रविवार शाम को दुबई में होगा. इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले के मद्देनजर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मैच का 'बहिष्कार' करने की अपील की. लेकिन अब जबकि मैच खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, रवीना टंडन को उम्मीद है कि टीम इंडिया कम से कम आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि तो देगी. रवीना ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर उम्मीद जताई कि भारतीय टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के सम्मान में मैच जीतने के बाद काली बैंड पहनेगी और घुटने टेकेगी. उन्होंने लिखा, "तो ठीक है, मैच शुरू हो गया है. मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम काली बैंड पहनकर खेलेगी और जीत हासिल करने से पहले घुटने टेकेगी." 

उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर भी यही लिखा है, "उम्मीद है कि टीम काली पट्टी पहनेगी और घुटने टेकेगी. शहीदों के लिए एक मिनट का मौन. और फिर जीत का जश्न मनाएं. @indiancricketteam #bcci." उन्होंने बीसीसीआई का एक समाचार लेख भी रीशेयर किया जिसमें बताया गया था कि वे मैच का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते. इससे पहले सुनील शेट्टी ने भी प्रेस से बात की और कहा कि क्रिकेटरों को मैच खेलने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा, आप क्रिकेटरों को खेलने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि वे खिलाड़ी हैं. उनसे देश का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद की जाती है. मुझे लगता है कि यह फैसला हमें ही लेना होगा. यह आपको तय करना है कि आप में से हर कोई क्या करना चाहता है. यह बीसीसीआई के हाथ में नहीं है. 

वहीं ज़ायद खान से पूछा गया कि क्या मैच खेला जाना चाहिए, तो उन्होंने एएनआई को जवाब दिया, "क्यों नहीं यार, खेल तो खेल है, जो भी संबंध बनते हैं, बनने दो." साईं दुर्गा तेज ने भी भारत के मैच जीतने की उम्मीद जताई और समाचार एजेंसी से कहा, "भारत जीतेगा, यार. इसमें कोई शक नहीं है. मेरा ध्यान और मेरी प्रार्थनाएं भारत की जीत पर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए."

बता दें कि 22 अप्रैल कोअनंतनाग ज़िले के पहलगाम कस्बे के पास आतंकवादियों ने हमला किया और 26 नागरिकों, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे. गोली मारकर हत्या कर दी. कई अन्य घायल भी हुए. लश्कर-ए-तैयबा की शाखा, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली.

