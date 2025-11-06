विज्ञापन

रवीना टंडन के लिए इस एक्टर से भिड़ गए थे सनी देओल, बाद में वही बना गर्लफ्रेंड का दामाद

साल 1999 में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी आई थी, जिसमें उनकी हीरोइन ट्विंकल खन्ना थी.

Read Time: 3 mins
Share
रवीना टंडन के लिए इस एक्टर से भिड़ गए थे सनी देओल, बाद में वही बना गर्लफ्रेंड का दामाद
रवीना टंडन ने सनी देओल के आगे रोया था ब्रेकअप का दुखड़ा
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार का कई एक्ट्रेस संग अफेयर रहा है और इसमें एक नाम मोहरा गर्ल रवीना टंडन का भी शामिल है. रवीना और अक्षय ने फिल्म मोहरा में शानदार काम किया था और इसी दौरान दोनों अपने अफेयर को लेकर चर्चा में आ गए थे. फिल्म का गाना टिप-टिप बरसा पानी में अक्षय और रवीना ने जमकर रोमांस किया था. 90 के दशक में शिल्पा शेट्टी के साथ-साथ अक्षय का नाम रवीना संग भी खूब चर्चा में रहा था. रवीना-अक्षय की जोड़ी ने पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से आग लगा दी थी, लेकिन शिल्पा शेट्टी की वजह से अक्षय ने रवीना से किनारा कर लिया था. जब इस बारे में सनी देओल को पता चला तो उन्होंने अक्षय के साथ क्या किया चलिए जानते हैं.

जब रवीना के लिए 'खिलाड़ी' से भिड़े थे सनी ?

सनी देओल और रवीना टंडन साल 1997 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म जिद्दी में साथ में नजर आए थे. इस दौरान रवीना और अक्षय का प्यार परवान चढ़ चुका था. इस फिल्म के दौरान रवीना ने सनी को अपने अक्षय संग अपने ब्रेकअप का दुखड़ा सुनाया था, रवीना की यह हालत सनी देओल से देखी नहीं गई और उन्होंने अक्षय कुमार को समझाया, लेकिन अक्षय ने सनी की एक बात भी ना सुनी. मगर इतना कुछ होने के बाद भी इन तीनों के रिश्ते में कोई दरार नहीं आई. इधर, अक्षय कुमार एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के प्यार में पूरी तरह खो चुके थे. मगर रवीना के बाद अक्षय कुमार ने शिल्पा को भी चीट किया था और फिर जाकर ट्विंकल खन्ना से शादी रचाई थी.

शिल्पा शेट्टी को मिला धोखा

साल 1999 में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी आई थी, जिसमें उनकी हीरोइन ट्विंकल खन्ना थी. इसके बाद इस जोड़ी को फिल्म जुल्मी में साथ में देखा गया था और इस दौरान दोनों में प्यार हो गया और फिर इन दोनों फिल्मों के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से साल 2001 में शादी रचा ली थी. वहीं, रवीना की तरह शिल्पा का भी दिल टूट चुका था. इस शादी से अक्षय और ट्विंकल के दो बच्चे भी हैं. अक्षय, शिल्पा और रवीना आज सभी अपनी-अपनी लाइफ में अलग-अलग अपनी घर-गृहस्थी संभाल रहे हैं और सभी बच्चे वाले हैं और आज भी तीनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं.

अक्षय को अच्छा इंसान नहीं मानते थे सनी

सनी जब रवीना के खास दोस्त हुआ करते थे. तब अक्षय से ब्रेकअप के बाद सनी और रवीना का नाम भी काफी जोड़ा गया था. हालांकि कहा जाता है कि जिद्दी की शूटिंग के दौरान सनी को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा जाकर अक्षय कुमार से जाकर भिड़े. अक्षय का नाम कई एक्ट्रेसेस से जुड़ा, जिससे सनी देओल की नजर में उनकी इमेज काफी खराब हो गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Raveena Tandon, Akshay Kumar, Sunny Deol Raveena Tandon, Sunny Deol Raveena Tandon Stories, Sunny Deol Raveena Tandon Akshay Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com