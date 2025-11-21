विज्ञापन

ऋषि कपूर-नीतू सिंह की शादी की में दिख रही यह बच्ची है 90s की सुपरस्टार, सलमान, अजय, अक्षय की बनीं हीरोइन, अब इसकी बेटी भी कर चुकी है डेब्यू

फोटो में दिख रही इस एक्ट्रेस के लिए कभी सलमान खान और आमिर खान आपस में भिड़ गए

इस बच्ची को पहचाना ?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में जब-जब किसी स्टार्स की शादी हुई है, तब-तब एक ही छत के नीचे सभी स्टार्स और सुपरस्टार्स स्पॉट हुए हैं. पुराने जमाने से लेकर आज के दौर में भी यह चलन जारी है, लेकिन पता है इसमें सबसे ज्यादा मजेदार और रोचक बात क्या होती है? वो यह है कि इन शादियों में स्टार किड्स भी स्पॉट होते हैं. आज का दौर तो सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए आज कल के स्टार किड्स आसानी से दर्शकों को देखने को मिल जाते हैं. लेकिन मोबाइल और सोशल मीडिया युग से पहले बॉलीवुड में हुई शादियों में स्पॉट हुए स्टार्स और स्टार किड्स को देखना मुश्किल था, जिसे अब सोशल मीडिया ने आसान बना दिया है. अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 45 साल पुरानी वो तस्वीर, जिसमें बॉलीवुड की यह हसीना एक शादी में शामिल हुई थीं.

फोटो में एक्ट्रेस को पहचानें

साल 1980 में हुई ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में हिंदी सिनेमा के तमाम स्टार्स उमड़े थे और इन सबके बीच थी एक ऐसी बच्ची, जिसने 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से ना सिर्फ दर्शकों को बल्कि अक्षय कुमार को भी दीवाना बना दिया था. ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में यह बच्ची अपने मामा मैक मोहन के साथ पहुंची थी. मैक मोहन कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म शोले के सांभा हैं और यह बच्ची हैं रवीना टंडन. जी हां, इस तस्वीर में ऋषि कपूर के पास खड़ी बच्ची रवीना टंडन हैं और सबसे बाए मैक मोहन सूट-बूट में दिख रहे हैं. इस वक्त रवीना टंडन महज 7 से 8 साल की थी और अपने पेरेंट्स के साथ शादी में पहुंची थी, जो फोटो में दाईं ओर हैं.

एक्ट्रेस का वर्कफ्रंट

यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे देख रवीना के फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. बता दें, रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को हुआ था और उन्होंने 19 साल की उम्र में सलमान खान की फिल्म पत्थर के फूल से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद रवीना ने दिलवाले, लाडला, मोहरा, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जिद्दी, आंटी नंबर 1, बड़े मियां छोटे मियां, दूल्हे राजा, जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. फिल्म अंदाज अपना अपना में उन्हें खास रोल दिया था, जिसके पीछे अमर-प्रेम (आमिर-सलमान) लट्टू की तरह घूम रहे थे. इस दौरान एक्ट्रेस का अफेयर अक्षय कुमार से हुआ और फिर बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया. रवीना आज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी की पत्नी हैं और अब तो रवीना की बेटी राशा भी बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

