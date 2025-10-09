विज्ञापन

रतन टाटा को इस बॉलीवुड एक्ट्रेस से था प्यार, जानते हैं नाम

Ratan Tata Death Anniversary: दिग्गज बिजनेसमैन रतन टटा ने 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया को अलविदा कहा.

रतन टाटा ने इस एक्ट्रेस को किया था डेट
नई दिल्ली:

9 अक्तूबर साल 2024 को देश ने औद्योगिक जगत के दिग्गज रतन टाटा को अलविदा कह दिया. उनके चाहने वाले अभी भी उनकी यादों में खोए हैं और आज के दिन एक बार फिर उनकी यादें और ताजा हो गईं. सोशल मीडिया पर फैन्स ने उनकी इंस्पिरेशनल इमेज को सलाम किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा ने एक बार बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस को डेट किया था? हम बात कर रहे हैं 1960 के दशक की आइकॉन सिमी ग्रेवाल की जो आज भले ही सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में फैंस के बीच एक्टिव रहती हैं.

सिमी ग्रेवाल ने स्वीकारा था रोमांटिक पास्ट

2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में रतन टाटा को डेट करने की बात कुबूलते हुए कहा, "वह परफेक्शन हैं, उनमें ह्यूमर की भावना है, वह विनम्र हैं और एक बेहतरीन सज्जन व्यक्ति हैं. पैसा कभी भी उनकी प्रेरणा शक्ति नहीं रहा." दोनों ने भले ही एक-दूसरे को डेट किया लेकिन उनका रोमांस शादी तक नहीं पहुंचा, लेकिन आज भी दोनों करीबी दोस्त बने रहे.

रतन टाटा के निधन पर सिमी का भावुक संदेश

रतन टाटा के निधन पर सिमी ग्रेवाल ने सोशल मीडिया पर उनकी एक मुस्कुराती हुई फोटो पोस्ट की. कैप्शन में उन्होंने लिखा, “वे कह रहे हैं तुम चले गए… तुम्हारे जाने का दर्द सहना बेहद कठिन है. बहुत कठिन… अलविदा मेरे दोस्त.” इस पोस्ट पर फैंस ने श्रद्धांजलि दी और टूटे दिल वाले इमोजी से अपनी भावनाएं जाहिर कीं.

बता दें सिमी ग्रेवाल ने ‘मेरा नाम जोकर', ‘सिद्धार्थ', ‘कर्ज', ‘चलते चलते' और ‘तीन देवियां' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया. उनका एक पॉपुलर शो भी था जिसमें रतन टाटा मेहमान बने और उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें चार बार प्यार हुआ, लेकिन शादी कभी नहीं हो सकी. सिमी की निजी जिंदगी की बात करें तो 1979 में उनका तलाक हो गया, उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की.

