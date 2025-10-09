अमिताभ बच्चन पर दांव लगाना जब रतन टाटा को पड़ा भारी, फिल्म को हुआ ऐसा नुकसान, बंद करना पड़ा धंधा

9 अक्टूबर 2025, आज भारत के महान उद्योगपति, परोपकारी और दूरदर्शी नेता रतन टाटा की पहली पुण्यतिथि है. सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा है. रतन टाटा को पूरी दुनिया एक सफल बिजनेसमैन और विजनरी लीडर के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उन्होंने कभी बॉलीवुड में भी कदम रखा था. साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म ‘ऐतबार (Aetbaar)' के निर्माता खुद रतन टाटा थे. यह एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार विक्रम भट्ट ने किया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे.

‘ऐतबार' का निर्माण रतन टाटा ने बीएसएस (BSS) बैनर के तहत अन्य प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर किया था. फिल्म का बजट लगभग 9.50 करोड़ रुपये था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर केवल 7.96 करोड़ रुपये ही कमा सकी. लागत वसूल न कर पाने के कारण यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई. दिलचस्प बात यह है कि यह रतन टाटा द्वारा निर्मित पहली और आखिरी फिल्म थी — इसके बाद उन्होंने कभी भी बॉलीवुड में वापसी नहीं की.

फिल्म की कहानी एक पिता और बेटी के गहरे रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. अमिताभ बच्चन ने डॉ. रणवीर मल्होत्रा का किरदार निभाया है, जो अपनी बेटी रिया मल्होत्रा (बिपाशा बसु) के लिए बेहद सुरक्षात्मक और पजेसिव हैं. वह उसे उसके प्रेमी आर्यन त्रिवेदी (जॉन अब्राहम) से दूर रखने की कोशिश करते हैं. कहानी में सस्पेंस, इमोशन और रोमांस का दिलचस्प मेल था, लेकिन इसके बावजूद यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में असफल रही.

जब रतन टाटा ने फिल्म निर्माण में कदम रखा था, तो यह उस दौर की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक बन गई थी. टाटा ग्रुप के माध्यम से ऑटोमोबाइल, स्टील और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना चुके रतन टाटा का अचानक फिल्म जगत में आना सभी को हैरान कर गया था. ‘ऐतबार' का संगीत राजेश रोशन ने तैयार किया था. इसके गाने रिलीज़ के समय मध्यम रूप से लोकप्रिय हुए और दर्शकों के बीच कुछ पहचान बना पाए. हालांकि, क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले को औसत दर्जे का बताया, जिसके कारण यह उम्मीद के मुताबिक प्रभाव नहीं छोड़ सकी. IMDb पर इस फिल्म को 4.7/10 की रेटिंग मिली थी.