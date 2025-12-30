विज्ञापन

Video: अमिताभ बच्चन के नाती की तस्वीर पर प्यार लुटाती दिखीं रेखा, पहले चेहरे पर लगाया हाथ फिर दी फ्लाइंग किस

अगस्त्य की तस्वीर को फ्लाइंग किस देते हुए रेखा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में आप उन्हें अगस्त्य को आशीर्वाद देते भी देख सकते हैं.

रेखा ने अगस्त्य की तस्वीर पर लुटाया प्यार
नई दिल्ली:

29 दिसंबर को धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस स्क्रीनिंग में तमाम सेलेब्स शामिल हुए. इन सभी ने धर्मेंद्र को याद किया और अगस्त्य को बधाई दी. इस बीच लेजेंड्री एक्ट्रेस रेखा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रेखा अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की तस्वीर पर खूब प्यार लुटाती दिख रही हैं. रेखा का ये अंदाज देख सोशल मीडिया यूजर्स उनके प्यार और ममता के कायल हो रहे हैं.

रेखा के वायरल वीडियो में क्या है?

रेड कार्पेट पर रेखा कुछ देर रुकीं और दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के पोस्टर को देखा, कुछ पलों के लिए हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर चुपचाप सम्मान में खड़ी रहीं. फिर वह अगस्त्य की फोटो के पास गईं उस पर धीरे से हाथ रखा और आशीर्वाद के तौर पर एक फ्लाइंग किस दी.

आप यहां देखें वीडियो:

श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी 'इक्कीस' एक वॉर बायोपिक है जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर बेस्ड है, जो परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के वीर थे. फिल्म में जयदीप अहलावत, सुहासिनी मुले, सिकंदर खेर और राहुल देव भी हैं. यह 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी. बिग बी, जो हाल ही में आने वाली वॉर बायोपिक की पिछली स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे, उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा.

अगस्त्य के जन्म के समय की कुछ यादें शेयर करते हुए और उन्हें बड़े पर्दे पर देखते हुए, अमिताभ बच्चन ने लिखा, "भावनाएं बहती हैं.. जैसा कि आज हुआ जब आप पोते को इक्कीस में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए देखते हैं.. वह समय जब उनकी मां, श्वेता को ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया जा रहा था क्योंकि उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी.. उनका जन्म.. कुछ ही घंटों बाद उन्हें गोद में लेना, और इस बात पर चर्चा करना कि क्या उनकी आंखें नीली थीं.. उस समय तक जब वह थोड़ा बड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में लिया, और वह मेरी दाढ़ी से खेलता था.. उसके बड़े होने तक.. एक्टर बनने के उसके अपने फाइनल फैसले तक, और आज रात उसे फ्रेम में देखना, हर बार जब वह फिल्म के फ्रेम में आता है तो मैं अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता."

फिल्म में अगस्त्य की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए, बिग बी ने बताया कि उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाते हुए कैसे "बिना किसी मिलावट वाली ईमानदारी" दिखाई. उन्होंने लिखा, "जब वह फ्रेम में होता है तो आप सिर्फ उसे ही देखते हैं.. और यह कोई नाना नहीं बोल रहा है, यह सिनेमा का एक अनुभवी दर्शक बोल रहा है.. और फिल्म अपने में परफेक्ट है.. इसे जिस तरह लिखा गया, डायरेक्ट किया गया  और जब यह खत्म होती है.. तो आंखों में खुशी और गर्व के आंसू भर आते हैं.. बोल नहीं पाता.. खामोशी में. वह खामोशी जो मेरी है.. मेरी समझ.. किसी और की नहीं."

