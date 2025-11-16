विजय देवरकोंडा से पहले इस एक्टर से हुई थी रश्मिका मंदाना की सगाई, 13 साल था उम्र का फासला, 21 की थीं एक्ट्रेस

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग और चुलबुले अंदाज से दिल जीतने वाली रश्मिका मंदाना हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी लोगों की दिलचस्पी का बड़ा कारण बनती है. खासकर उनका वो रिश्ता, जिसने एक समय खूब चर्चा बटोरी थी. वो थी उनकी सगाई और फिर अचानक हुए ब्रेकअप की कहानी. बहुत से लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर रश्मिका का एक्स बॉयफ्रेंड कौन था और दोनों क्यों अलग हुए?

किरिक पार्टी सेट पर शुरू हुई लव स्टोरी

रश्मिका मंदाना का एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर रक्षित शेट्टी हैं. दोनों की मुलाकात 2016 में सुपरहिट फिल्म किरिक पार्टी की शूटिंग के दौरान हुई थी. फिल्म की कामयाबी के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और जल्द ही दोनों कन्नड़ इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल हो गए.

फैंस के बीच दोनों की जोड़ी इतनी पॉपुलर थी कि 2017 में जब रश्मिका और रक्षित ने सगाई की घोषणा की, तो सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई. उनकी सगाई एक खूबसूरत समारोह में हुई थी. जहां दोनों बेहद खुश नजर आए. खास बात यह थी कि रश्मिका मंदाना 21 साल की थीं जब 34 वर्षीय रक्षित से उनकी सगाई हुई. दोनों के बीच 13 साल का फासला चर्चा का विषय रहा.

सगाई के एक साल बाद ही क्यों टूट गया रिश्ता?

सब कुछ अच्छा चल रहा था. लेकिन ठीक एक साल बाद ऐसी खबर आई जिसने फैंस को हैरान कर दिया. रश्मिका और रक्षित ने अपनी सगाई तोड़ दी. ब्रेकअप की वजह दोनों ने कभी खुल कर नहीं बताई लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि ये फैसला आपसी समझदारी के साथ लिया गया है और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं. ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में गलत बात नहीं कही. रश्मिका ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि रक्षित उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थे और रहेंगे और वो उनकी बहुत इज्जत करती हैं.