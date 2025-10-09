फिर से प्यार में पड़े रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड, गर्लफ्रेंड संग की सगाई, सोशल मीडिया पर लूटाया प्यार

टीवी एक्टर ने नंदीश संधू ने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर खुशखबरी शेयर की है.नंदीश संधू ने एक तस्वीर शेयर कर बताया है कि उन्होंने एक्ट्रेस कविता बनर्जी ने सगाई कर ली है. नंदीश संधू टीवी एक्ट्रेस रश्मिका देसाई के एक्स हसबैंड हैं. एक्टर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कविता बनर्जी संग तस्वीर शेयर कर लिखा है, “हाय पार्टनर! तैयार? ”. उन्होंने एक स्टोरी भी शेयर की, जिसे कविता ने दोबारा पोस्ट किया, जिसमें दोनों हाथ पकड़े नजर आए. कविता ने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाई और कैप्शन में उनकी खास तारीख 5/09/25 लिखी है.

नंदीश संधू ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा. उन्हें ‘उतरन' (2009-2012) में वीर सिंह बुंदेला के किरदार से खूब नाम कमाया. इसके अलावा, उन्होंने ‘फिर सुबह होगी' (2012), ‘बेइंतेहा' (2014), और ‘ग्रहण' (2021) जैसे शो में काम किया. फिल्मों की बात करें तो नंदीश ‘सुपर 30' (2019), ‘फिर सुबह होगी' (2012), और ‘जुबली' (2023) में नजर आए.

निजी जिंदगी की बात की जाए तो नंदीश ने पहले अभिनेत्री रश्मि देसाई के साथ शादी की थी. दोनों ने ‘उतरन' के सेट पर प्यार होने के बाद 2012 में शादी की, लेकिन तीन साल बाद 2015 में उनका रिश्ता खत्म हो गया. सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में नंदीश ने कहा, “हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया. हमारी सोच, नजरिया और स्वभाव में अंतर था. हमने जल्दबाजी में शादी की थी, क्योंकि तब हम युवा थे और समझदारी की कमी थी.”

उन्होंने आगे कहा, “शादी के बाद साथ रहने पर हमें एहसास हुआ कि हम एक-दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं थे.”वहीं बात करें नंदीश संधू की मंगेतर की तो कविता बनर्जी का जन्म 12 जुलाई को कोलकाता में हुआ. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘तेरी मेरी इक जिंदरी' (2021) से की. वह ‘हिकअप्स एंड हुकअप्स' (2021), ‘एक विलेन रिटर्न्स' (2022), और ‘दिव्या प्रेम - प्यार और रहस्य की कहानी' (2025) जैसे वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं.