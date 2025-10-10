रश्मि देसाई के एक्स हस्बैंड की 8 फोटो, मंगेत्तर संग सगाई की तस्वीरें की शेयर

एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 फेम रश्मि देसाई के एक्स हस्बैंड और फेमस टीवी एक्टर नंदीश संधू ने सगाई कर ली है. इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस के साथ साझा की. इसमें वह टीवी अभिनेत्री कविता बनर्जी के साथ अपनी रिंग दिखाते दिख रहे हैं. नंदीश ने इससे पहले टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई से शादी की थी. दोनों का तलाक हो चुका है. नंदीश ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर कविता के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, “हाय पार्टनर, तैयार?” इसके साथ ही उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी पोस्ट की, जिसमें दोनों हाथ में हाथ डाले नजर आए.
वहीं, कविता बनर्जी ने इस स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए अपनी सगाई की अंगूठी दिखाई और कैप्शन में अपनी खास तारीख 5 सितंबर 2025 लिखी. नंदीश और कविता की सगाई की खबर से उनके फैंस उत्साहित हैं.
दोनों को उनके फैंस शुभकामनाएं देते हुए खूब कमेंट कर रहे हैं. उनकी यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.
नंदीश ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा. उन्हें टीवी शो ‘उतरन' में वीर सिंह बुंदेला की भूमिका से घर-घर में पहचान मिली.
इसके अलावा, उन्होंने ‘फिर सुबह होगी', ‘बेइंतेहा' और ‘ग्रहण' जैसे सीरियल में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई. बड़े पर्दे की बात करें तो नंदीश ‘सुपर 30' और ‘जुबली' जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं.
नंदीश की पर्सनल लाइफ की बात करें तो नंदीश की पहली शादी ‘उतरन' के सेट पर मिलीं रश्मि देसाई के साथ 2012 में हुई थी. हालांकि, 2015 में आपसी सहमति से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया.
एक इंटरव्यू में नंदीश ने अपनी शादी पर बात करते हुए कहा था, “हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी. हम युवा थे, समझदारी की कमी थी. साथ रहने पर हमें लगा कि हमारा नजरिया और स्वभाव अलग है, इसलिए हमने अलग होने का फैसला लिया.”
वहीं, नंदीश की मंगेतर कविता बनर्जी कोलकाता की रहने वाली हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘तेरी मेरी इक जिंदड़ी' से की थी.
इसके बाद वह ‘हिकअप्स एंड हुकअप्स', ‘एक विलेन रिटर्न्स' और ‘दिव्य प्रेम - प्यार और रहस्य की कहानी' जैसी वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं