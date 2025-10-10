विज्ञापन

रश्मि देसाई के एक्स हस्बैंड की 8 फोटो, मंगेत्तर संग सगाई की तस्वीरें की शेयर

‘उतरन’ सीरियल में वीर सिंह बुंदेला का किरदार निभाने वाले एक्टर नंदीश संधू की मंगेत्तर संग तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रश्मि देसाई के एक्स हस्बैंड की 8 फोटो, मंगेत्तर संग सगाई की तस्वीरें की शेयर
रश्मि देसाई के एक्स पति की 8 फोटो
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 फेम रश्मि देसाई के एक्स हस्बैंड और  फेमस टीवी एक्टर नंदीश संधू ने सगाई कर ली है. इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस के साथ साझा की. इसमें वह टीवी अभिनेत्री कविता बनर्जी के साथ अपनी रिंग दिखाते दिख रहे हैं. नंदीश ने इससे पहले टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई से शादी की थी. दोनों का तलाक हो चुका है. नंदीश ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर कविता के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, “हाय पार्टनर, तैयार?” इसके साथ ही उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी पोस्ट की, जिसमें दोनों हाथ में हाथ डाले नजर आए.

वहीं, कविता बनर्जी ने इस स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए अपनी सगाई की अंगूठी दिखाई और कैप्शन में अपनी खास तारीख 5 सितंबर 2025 लिखी. नंदीश और कविता की सगाई की खबर से उनके फैंस उत्साहित हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

दोनों को उनके फैंस शुभकामनाएं देते हुए खूब कमेंट कर रहे हैं. उनकी यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

नंदीश ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा. उन्हें टीवी शो ‘उतरन' में वीर सिंह बुंदेला की भूमिका से घर-घर में पहचान मिली.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके अलावा, उन्होंने ‘फिर सुबह होगी', ‘बेइंतेहा' और ‘ग्रहण' जैसे सीरियल में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई. बड़े पर्दे की बात करें तो नंदीश ‘सुपर 30' और ‘जुबली' जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

नंदीश की पर्सनल लाइफ की बात करें तो नंदीश की पहली शादी ‘उतरन' के सेट पर मिलीं रश्मि देसाई के साथ 2012 में हुई थी. हालांकि, 2015 में आपसी सहमति से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

एक इंटरव्यू में नंदीश ने अपनी शादी पर बात करते हुए कहा था, “हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी. हम युवा थे, समझदारी की कमी थी. साथ रहने पर हमें लगा कि हमारा नजरिया और स्वभाव अलग है, इसलिए हमने अलग होने का फैसला लिया.”

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं, नंदीश की मंगेतर कविता बनर्जी कोलकाता की रहने वाली हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘तेरी मेरी इक जिंदड़ी' से की थी. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद वह ‘हिकअप्स एंड हुकअप्स', ‘एक विलेन रिटर्न्स' और ‘दिव्य प्रेम - प्यार और रहस्य की कहानी' जैसी वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nandish Sandhu, Kavita Banerjee, Rashami Desai, Nandish Sandhu And Kavita Banerjee Engagement
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com