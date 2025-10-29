विज्ञापन

रवीना टंडन की गोद ली हुईं बेटियों की फोटो, 21 की उम्र में बनीं थीं मां, शादी से पहले पति के सामने रखी थी शर्त

90s की दौर की फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी तो लाइमलाइट में छाई रहती हैं, लेकिन क्या आप उनकी दो अडॉप्टेड बेटी के बारे में जानते हैं, आइए हम आपको मिलवाते हैं उनसे.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 के दशक में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली रवीना टंडन असल जिंदगी में भी अपने काम और दरियादिली से लोगों का दिल जीत चुकी हैं. 21 साल की उम्र में ही रवीना टंडन ने दो बेटियों को गोद लिया और अब तो उनकी गोद ली हुई बेटियों की शादी भी हो चुकी हैं. आइए आज हम आपको मिलवाते हैं रवीना टंडन की अडॉप्टेड चाइल्ड से और बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पति अनिल थडानी के सामने शादी से पहले ही एक शर्त रख दी थी, जिसे मानने के लिए अनिल भी राजी हो गए थे.

शादी से पहले ही मां बनीं रवीना टंडन

1995 में रवीना टंडन केवल 21 साल की थी और इसी उम्र में उन्होंने अपनी चचेरी बहन की दो बेटी पूजा और छाया को गोद लिया, वो सिंगल मदर बनीं. उनका ये कदम उस समय काफी चर्चा में रहा. रवीना टंडन अपनी गोद ली हुई दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया था और लिखा था भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करें और जीवन के हर कदम पर आपको खुशियां दें. रवीना की गोद ली हुई बेटी की शादी भी हो चुकी हैं और वो एक बच्चे की मां भी हैं.

पति के सामने शादी से पहले ही रखी थी शर्त

रवीना टंडन ने 2004 में बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी की, लेकिन शादी से पहले ही रवीना ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी थी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए थे. दरअसल, रवीना ने साफ कहा कि अगर वो उन्हें सच्चा प्यार करते हैं तो उनकी दो गोद ली हुई बेटी, उनके कुत्ते और उनके पूरे परिवार को उन्हें अपनाना होगा? अनिल भी उनसे सच्चा प्यार करते थे, इसलिए उनकी सारी शर्तों को मान लिया. दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई.

अनिल थडानी भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, उनके पिता कुंदन थदानी एक जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे. शादी के बाद रवीना और अनिल को दो और बच्चे हुए, उनकी बेटी राशा और बेटा रणबीर थदानी. राशा ने हाल ही में अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था से बॉलीवुड में डेब्यू किया.  

