कांतारा 2, छावा और सैयारा सबको पछाड़ धुरंधर बन गई 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 17 दिन में किया चमत्कार

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी और रणवीर सिंह के लीड रोल वाली धुरंधर थियेटर्स पर राज कर रही है और एक एक बढ़ते दिन के साथ बॉक्स ऑफिस पर कमाई के अलग-अलग रिकॉर्ड्स के परचम लहरा रही है. अब अगर जियो स्टूडियोज की शेयर की गई पोस्ट की मानें तो धुरंधर ने 17 दिन में 870.36 करोड़ रुपये की कलेक्शन कर ली है. इस कमाई के साथ फिल्म ने साबित कर दिया है कि वह वाकई साल 2025 में चार चांद लगाने में कामयाब रहे. अपनी धुंआधार कमाई के साथ धुरंधर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनती नजर आ रही है.

लीड रोल वाले रणवीर सिंह की हाईलाइट खा गए अक्षय खन्ना!

धुरंधर रिलीज होने को थी तो कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह की फिल्म आ रही है. फिल्म को रणवीर के नाम पर ही बेचा गया लेकिन रिलीज के बाद से अक्षय खन्ना की ही धूम रही. रहमान डकैत के रोल में नजर आए अक्षय खन्ना ने दर्शकों को इतना इम्प्रेस किया कि रणवीर सिंह ही साइड लाइन हो गए और पूरी लाइम लाइट अक्षय खन्ना पर चली गई. इस फिल्म को लेकर कहा जा सकता है कि दिसंबर में पूरे महीने अक्षय खन्ना और धुरंधर ही छाई रही.

धुरंधर के शोर में खोई दूसरी फिल्में

गौरतलब है कि धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17 दिनों में 836.75 करोड़ रहा है. जबकि इंडिया ग्रॉस 666.75 करोड़ रहा है. वहीं इसके बाद 12 दिसंबर को रिलीज हुई कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 ने अब तक 11.88 करोड़ का कलेक्शन भारत में किया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 14.9 करोड़ रहा है.