धुरंधर 2 की धमाकेदार सक्सेस के बीच दीपिका पादुकोण के साथ बाहर निकले रणवीर सिंह, बेकाबू भीड़ चिल्लाने लगी 'बब्बर शेर'

रणवीर सिंह इस वक्त धुरंधर 2 की सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस की पटरी पर सरपट दौड़ रही धुरंधर 2 का क्रेज ऐसा है कि फिल्म पांच दिन में ही 500 करोड़ के करीब है. ऐसे में रणवीर सिंह को लेकर जनता का क्रेज हल्का कैसे पड़ सकता है. यही वजह है कि जब रणवीर अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ एक लंच डेट के लिए निकले तो मोमेंट बहुत ही खास हो गया.

'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस के बाद पहली बार रणवीर और दीपिका पब्लिकली एक साथ बाहर निकले. उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रही थी. रणवीर सिंह जैसे ही एक कूल लुक में बाहर आए भीड़ "बब्बर शेर", "बब्बर शेर" चिल्लाने लगी. फैंस उन्हें 'धुरंधर' के पीछे की असली ताकत बताकर उन्हें खूब चीयर कर रही थी.

Ranveer Singh and Deepika Padukone spotted at a restaurant in Mumbai today 😍♥️ #deepveer #RanveerSingh #DeepikaPadukone pic.twitter.com/2yNxJ2FOcM — DeepVeer Fanclub (@DeepVeer_FC) March 22, 2026

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रणवीर सिंह के साथ उनकी प्राउड वाइफ दीपिका पादुकोण, जो क्लासिक व्हाइट और ब्लू कलर के कपड़ों में थीं, अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो सब कुछ बयां कर रही थी! माहौल में जबरदस्त जोश था लोगों के हाथों में फोन थे, चारों तरफ तालियों की गूंज थी, और यह साफ महसूस हो रहा था कि यह कोई आम नजारा नहीं था बल्कि यह सितारों की चमक और लोगों के जुनून का एक यादगार कॉकटेल था.

इस खास मोमेंट के हीरो रणवीर जो अपने जबरदस्त करिश्मे के लिए जाने जाते हैं, ने अपने जाने-पहचाने अंदाज में लोगों को ग्रीट किया. कड़ी सुरक्षा के बावजूद वे मुस्कुराते रहे और हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा करते रहे. हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रहीं दीपिका उनके बिल्कुल करीब रहीं और जब यह जोड़ी फैंस के हुजूम के बीच से गुजर रही थी, तो उन्होंने भी मुस्कुराकर लोगों का जवाब दिया. एक साथ, वे दोनों सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे और उन्होंने पूरे हंगामे, हल्ले और फैन्स के जोश को बड़े ही सलीके से संभाला.

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