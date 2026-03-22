धुरंधर 2 की टिकट होने वाली है सस्ती? बैन की मांग के बीच फिल्म को लेकर उठ रही ऐसी डिमांड

जम्मू और कश्मीर पुलिस के पूर्व डायरेक्टर जनरल, एस.पी. वैद ने बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के समर्थन में बात की है. उन्होंने कहा कि इस फिल्म पर बैन लगाने के बजाय, इसे टैक्स-फ्री कर देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और सच्चाई जान सकें. कांग्रेस और AIMIM जैसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कई नेता 'धुरंधर 2' को एक प्रोपेगैंडा फिल्म बता रहे हैं, जिसे भारत में नफरत फैलाने के लिए बनाया गया है.

वैद ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि फिल्म की रिलीज को पांच राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों से जोड़ना "बेतुका" है. उन्होंने सवाल किया, "भारत में हर साल चुनाव होते हैं, तो क्या हमें फिल्मों की रिलीज रोक देनी चाहिए?" उन्होंने आगे कहा कि फिल्म की रिलीज के समय पर सवाल उठाना सही नहीं है.

पूर्व DGP ने उन पार्टियों पर भी तंज कसा जिन्होंने अतीत में दाऊद इब्राहिम द्वारा फंड की गई बॉलीवुड फिल्मों पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी. उन्होंने कहा, "पहले बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम के फंड से फिल्में बनती थीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी. अब फिल्में दाऊद इब्राहिम पर बन रही हैं, जिन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि खुद प्रोड्यूसर ने फंड किया है, तो फिर इन पर बैन क्यों लगना चाहिए?"

वैद ने इस बात पर जोर दिया कि 'धुरंधर 2' जैसी फिल्में वह सच्चाई दिखाती हैं कि कैसे ISI और पाकिस्तान ने कई सालों से भारत को तबाह करने की कोशिश की है, और भारत के ही कुछ लोग देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ISI के साथ मिल जाते हैं. उन्होंने कहा, "जब अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा था तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी." उन्होंने ऐसी 20 से ज्यादा फिल्मों का जिक्र किया, जिनमें भारत के बारे में "आपत्तिजनक चीजें" दिखाई गई थीं.

फिल्म का विरोध करने वाली पार्टियों के लिए उनकी सलाह सीधी-सादी थी: "अगर उन्हें यह फिल्म पसंद नहीं है, तो वे सिनेमा हॉल न जाएं." इसके बजाय, उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी फिल्मों को टैक्स-फ्री कर देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच हो सके. पूर्व DGP ने जोर देकर कहा, "सच्चाई हमेशा बेहतर होती है और उन्हें इस सच्चाई को पचाना सीखना चाहिए."