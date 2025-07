5 दिसंबर 2025, लिख लीजिए ये तारीख जब बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के राम से टकराएगा साउथ का राजा

बॉक्स ऑफिस पर हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है, कई बार दो या उससे ज्यादा फिल्मों का आपस में क्लैश होता है, जिससे दर्शकों का तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन एक्टर्स के लिए बड़ा टफ होता है कि किस एक्टर की फिल्म ज्यादा चलेगी. इसी तरह से 5 दिसंबर 2025 को इस साल का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने जा रहा है. तीन बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म एक साथ बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है, जिसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और प्रभास के बीच धमाकेदार टक्कर देखी जाएगी. आइए आपको बताते हैं 5 दिसंबर को इन तीनों स्टार्स की कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी है.

PRABHAS VS RANVEER SINGH VS SHAHID KAPOOR: THREE-WAY CLASH ON 5 DECEMBER 2025… Three major films have locked 5 December 2025 as their release date –

⭐️ #TheRajaSaab [#Prabhas]

⭐️ #Dhurandhar [#RanveerSingh]

⭐️ #SajidNadiadwala - #VishalBhardwaj film [#ShahidKapoor]



The *first… pic.twitter.com/zRTkmGCJfG