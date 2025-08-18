विज्ञापन

एक गाली पर था फिल्म का नाम, शूटिंग के दौरान हुआ था हादसा, बाइक से गिर पड़े हीरो-हीरोइन

साल 2009 में आई इस फिल्म के डायरेक्टर वो फिल्म मेकर थे जिनके साथ काम करने का सपना देसी गर्ल लंबे समय देख रही थीं लेकिन जब कॉल आया तो यकीन नहीं कर पाईं.

कमीने फिल्म ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया था.
अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म 'कमीने' के 16 साल पूरे हो चुके हैं. इस खास मौके का ग्लोबल स्टार ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाया. उन दिनों को याद कर विशाल भारद्वाज का आभार जताया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़े सीन्स की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "स्वीटी भोपे (फिल्म कमीने में किरदार का नाम)! मियामी फ्लोरिडा में मेरे साथ निर्देशक तरुण मनसुखानी थे. दोस्ताना की शूटिंग चल रही थी. अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम भी थे. फिल्म का शूटिंग शेड्यूल खत्म होने के बाद एक शाम मुझे विशाल भारद्वाज का कॉल आया. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे अपनी फिल्म में लेंगे क्योंकि उस समय मेरी बॉलीवुड में इमेज एक 'कमर्शियल' (बॉलीवुड मसाला फिल्मों की) हीरोइन की थी.

विशाल भारद्वाज ने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं. मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बताई, और वह मियामी आ गए. उन्होंने यह भी कहा था कि इस किरदार के बाद उनके लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे और फिर हम दोनों ने 'सात खून माफ' बनाई जिसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड थी. 'कमीने' मेरे करियर का एक अहम मोड़ था. विशाल भारद्वाज सर का बहुत-बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने मुझे यह मौका दिया.

अभिनेत्री ने आगे कहा, "मैंने विशाल सर से बहुत कुछ सीखा रिसर्च करना, तैयारी करना और फिर किरदार को पूरी तरह निभाना. फिल्म कमीने में शाहिद कपूर ने भी डबल रोल में भी कमाल का किया था साथ ही अमोल गुप्ता भी बेहद शानदार थे. इसी के सेट पर मैंने मुबिना रटोंसी से भी पहली बार मुलाकात की थी. वो भी क्या दिन थे, पूरे 16 साल हो गए! बस सोचा आप सब से ये अनुभव शेयर करूं. क्या आपने ये फिल्म देखी है?"

'कमीने' एक ऐसी कहानी है जिसमें जुड़वां भाइयों की आपसी दुश्मनी को एक दिन के घटनाक्रम में दिखाया गया है, जिसमें एक भाई को हकलाने और दूसरे को तुतलाने की समस्या है.

घायल हुए थे शाहिद-प्रियंका !

IMDB पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा एक हादसे का शिकार हो गए थे. यह एक्सिडेंट पुणे में हुआ था. प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर को बाइक पर सवार होना था. ये बाइक एख स्लोप पर चल रही थी जहां थोड़ा कीचड़ भी था. उनकी बाइक का टायर स्किड कर गया. इस पर भी मुसीबत ये कि बाइक दोनों के ऊपर गिर गई.

