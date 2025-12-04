विज्ञापन

कल रणवीर सिंह की 'धुरंधर' तोड़ेगी 17 साल पुराना रिकॉर्ड, 2025 की चौथी महंगी फिल्म रचने जा रही इतिहास

फिल्म धुरंधर से रणवीर सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं. यह फिल्म 5 दिसंबर यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है. फैंस इसका इंतजार महीनों से कर रहे थे.

‘धुरंधर’ ने रिलीज से पहले ही रचा इतिहास, बॉलीवुड की 9वीं सबसे लंबी फिल्म
नई दिल्ली:

फिल्म धुरंधर से रणवीर सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं. यह फिल्म 5 दिसंबर यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है. फैंस इसका इंतजार महीनों से कर रहे थे. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह एक पावरफुल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें बेहतरीन स्टारकास्ट को शामिल किया गया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी जैसे कई मजबूत कलाकार नजर आने वाले हैं. इतनी दमदार कास्ट और रणवीर की कमबैक फिल्म होने की वजह से मूवी शुरू से ही चर्चा में बनी हुई थी. अब फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक ऐसा रिकॉर्ड छू लिया है, जिसे पिछले 17 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया था.

रिलीज से पहले ही बना रिकॉर्ड: 17 साल पुराना आंकड़ा टूटा

दरअसल, ‘धुरंधर' पिछले 17 सालों में बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्मों में शामिल हो गई है. अब तक 2008 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन की ऐतिहासिक ड्रामा ‘जोधा-अकबर' को बॉलीवुड की लंबी फिल्मों में प्रमुख स्थान हासिल था, जिसका रन टाइम 3 घंटे 33 मिनट था. लेकिन अब ‘धुरंधर' ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और 214 मिनट यानी लगभग 3 घंटे 34 मिनट के रन टाइम के साथ बॉलीवुड की 9वीं सबसे लंबी फिल्म बन चुकी है.

सेंसर बोर्ड से मिला ‘A' सर्टिफिकेट: क्या बदला गया फिल्म में?

फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ‘A' यानी केवल वयस्कों के लिए सर्टिफिकेट दिया है. यह रणवीर सिंह के करियर की पहली  ‘A' सर्टिफिकेट मिलने वाली फिल्म है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव भी सुझाए थे, जिनमें कुछ हिंसक दृश्यों की एडिटिंग, दूसरे हाफ के कुछ शॉट्स हटाने और एक रोल के नाम में चेंज शामिल है. इन मामूली बदलावों के बाद फिल्म रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है.


 

Ranveer Singh, Dhurandhar, Dhurandhar Release Date, Dhurandhar Runtime, Akshaye Khanna, R Madhavan
