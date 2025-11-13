रणबीर कपूर ने किया खुलासा, बताया क्यों रहते हैं सोशल मीडिया से दूर, बोले- अगर मैं इंस्टाग्राम पर आ गया तो...

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हाल ही में दुबई के एक शानदार इवेंट में पहुंचे, जहां दोनों ने अपने सुपरहिट गानों पर परफॉर्म किया. रणबीर ने अपनी फिल्म ये जवानी है दीवानी के मशहूर गाने बदतमीज दिल पर डांस किया, जबकि आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने व्हाट झुमका पर धमाकेदार परफॉरमेंस दी. फैंस ने इस कपल की केमिस्ट्री और एनर्जी की खूब तारीफ की. लेकिन इस इवेंट के बाद जब आलिया ने रणबीर के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में खुलासा किया, तो सब चौंक गए.

रणबीर का इंस्टाग्राम पर है फेक अकाउंट

आलिया ने बताया कि रणबीर कपूर का एक सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो बिल्कुल फेक प्रोफाइल है. इस अकाउंट पर उनके सिर्फ दो रील्स हैं, जिसमें वे अपनी बेटी राहा के साथ खेलते हुए नजर आते हैं. खास बात यह है कि रणबीर ने इस अकाउंट से किसी को भी फॉलो नहीं किया है, यहां तक कि उन्होंने आलिया को भी इसे फॉलो करने से मना कर दिया है.

"Because I'm an actor, I didn't want to officially be on Instagram, then I have a responsibility to show myself off to the world. And I feel that I already have a medium, which is "acting" and "movies" and that's enough for me to show myself to the world." - #RanbirKapoor pic.twitter.com/zaztvT1ZYS — ★ (@premkinaiyyaaa) November 13, 2025

क्यों सोशल मीडिया से दूर हैं रणबीर?

जब रणबीर कपूर से पूछा गया कि वह सोशल मीडिया से दूर क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा, "क्योंकि मैं एक एक्टर हूं, और अगर मैं इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली आता हूं तो मुझे अपनी लाइफ दुनिया के सामने दिखानी पड़ेगी. लेकिन मेरे पास पहले से ही एक माध्यम है- मेरी एक्टिंग और फिल्में, और यही मेरे लिए दुनिया को खुद से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है". रणबीर का मानना है कि उनकी फिल्मों के जरिए ही फैन्स उन्हें बेहतर जान सकते हैं, और यही वजह है कि वह अब तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं.