विज्ञापन

संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर का पोस्टर आउट, खून से लथपथ हाथ और चेहरे पर एक शिकन तक नहीं, कुछ ऐसा है रणबीर कपूर का अंदाज

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' की एक झलक रिलीज हो गई है. रणबीर कपूर का अंदाज फिल्म की एक एक्साइटिंग झलक शेयर कर रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर का पोस्टर आउट, खून से लथपथ हाथ और चेहरे पर एक शिकन तक नहीं, कुछ ऐसा है रणबीर कपूर का अंदाज
लव एंड वॉर का पोस्टर रिलीज
Social Media
नई दिल्ली:

संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई जा रही 'लव एंड वॉर' सच में उन सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादार किया जा रहा है. इस फिल्म में इंडस्ट्री के तीन सबसे बड़े और बेहद टैलेंटेड स्टार्स जैसे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, और विक्की कौशल लीड रोल में हैं. इस तरह से SLB अपनी दमदार कास्ट के साथ दर्शकों के लिए एक बेहतरीन और कभी न भूलने वाली वन-ऑफ-अ-काइंड सिनेमैटिक स्पेक्टेकल बना रहे हैं. बेसब्री से फिल्म से जुड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अब मेकर्स ने फिल्म की मच अवेटेड पहली झलक पेश कर दी है. जी हां फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट कर दिया गया है.

रणबीर कपूर जारी किए गए फर्स्ट लुक पोस्टर में बहुत अच्छे लग रहे हैं और एक और अलग किरदार में परफेक्शन के साथ डूबे हुए नजर आ रहे हैं. SLB के हर प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट में भी भव्यता और बारीकी से हर एक बात पर ध्यान दिया गया है, जिसका सबूत यह पोस्टर है. पोस्टर से यह साफ है कि फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू चलाने वाली है.

रणबीर इस तरह के अवतार में पहले कभी नहीं देखे गए हैं और दर्शकों ने भी लव एंड वॉर में उनके इस तरह के लुक की उम्मीद नहीं की थी. कहना होगा कि SLB ने इस बार भी अपना कमाल दिखाया है, जिससे दर्शक हैरान रह गए हैं. पोस्टर से साथ सामने आया BGM विजुअल्स के साथ पूरी तरह से जा रहा है. इस तरह से एक बार फिर म्यूजिक के मामले में SLB अपनी कमाल के परफेक्शन को दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सुमोना चक्रवर्ती ने जिंदगी और मौत पर लिखी पोस्ट, अंतिम संस्कार में दो घंटे बिताने के बाद मन में आया ये सवाल 

SLB द्वारा स्क्रीन पर रोमांस लाते देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होता, ऐसे में दर्शक लव एंड वॉर के जरिए लंबे समय के बाद फिर से प्यार का जादू देखने के साथ महसूस करने वाले हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पोस्टर ने फिल्म की रिलीज के लिए एक्साइटमेंट को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. संजय लीला भंसाली की “लव एंड वॉर” में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल्स में हैं. यह 21 जनवरी 2027 को दुनिया भर में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ranbir Kapoor, Ranbir Kapoor Love & War, Alia Bhatt, Entertainment, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com