4 साल तक नहीं देखा था मैसेज, फिर ऐसे शुरू हुई इन दो सिंगर्स की लव स्टोरी

गायक स्टेबिन बेन और नुपूर सेनन हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में पहुंचे, जहां इस कपल ने अपनी दिलचस्प प्रेम कहानी का खुलकर जिक्र किया. शो के दौरान स्टेबिन बेन ने बताया कि उन्होंने पहली बार 2016 में नूपुर को कोलैब के लिए मैसेज किया था. स्टेबिन ने बताया, "हम दोनों को म्यूजिक से बहुत प्यार था. नूपुर क्लासिकली ट्रेन सिंगर हैं और मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन मैं गाता था." स्टेबिन बेन ने बताया, "इसी तरह हम इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे के काम की तारीफ करते-करते बातें करने लगे. मैंने नुपूर को बहुत साल पहले 2016 में कोलैब के लिए डीएम (डायरेक्ट मैसेज) किया था, तब वो यूट्यूबर थीं. नूपुर ने बताया कि उन्होंने स्टेबिन का मैसेज करीब 4 साल तक देखा ही नहीं था. 2020 में जब उन्होंने स्टेबिन का गाया हुआ 'मेरा दिल भी कितना पागल है' का कवर सुना, तब पहली बार उन्होंने उनकी आवाज सुनी और उन्हें उनकी आवाज बहुत पसंद आई.

नूपुर ने याद करते हुए बताया, "उस समय मैं सिंगल थी और एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पर स्टेबिन का डीएम देखा. उन्होंने यह मैसेज 2016 में कोलैब के लिए भेजा था. उनके मैसेज में कुछ अलग वाइब और एनर्जी थी, इसलिए मैंने रिप्लाई किया और हमारी बातें शुरू हो गईं. वो मुझे गानों के वॉइस नोट भेजते थे और मुझे वो बहुत पसंद आते थे."

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने जनवरी 2026 में उदयपुर में शादी की थी. यह शाही शादी उदयपुर में उदयसागर झील के बीच स्थित रेफल्स होटल में हुई. कपल ने दो अलग-अलग रीति-रिवाजों से शादी की थी. उन्होंने पहले 10 जनवरी 2026 को क्रिश्चियन रीति-रिवाज से सफेद गाउन और सूट पहनकर वाइट वेडिंग की. इसके बाद पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से सात फेरे लिए. हिंदू विवाह समारोह के दौरान नूपुर ने पीच और ऑरेंज रंग का खूबसूरत डुअल-टोन लहंगा पहना था.

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