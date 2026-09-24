सुमोना चक्रवर्ती ने जिंदगी और मौत पर लिखी पोस्ट, अंतिम संस्कार में दो घंटे बिताने के बाद मन में आया ये सवाल

एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद जिंदगी और मौत के बारे में अपने विचार शेयर किए. इंस्टाग्राम पर हाल ही में की गई एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस एक्सपीरियंस ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोग जिंदगी के आखिरी फेज से पहले के फेज को कैसे जीते हैं. सुमोना ने पिछले दिन एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि पहली बार, रीति-रिवाजों और जिम्मेदारियों में उलझे रहने के बजाय, वह बस खड़ी रहीं और सब कुछ होते हुए देखती रहीं.

उन्होंने लिखा, "जिंदगी बहुत छोटी है. हो सकता है कि आप कल सुबह उठ भी न पाएं. या हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खो दें जिसे आप प्यार करते हैं. जन्म और मृत्यु = जीवन. इसे जियो." उस एक्सपीरियंस को याद करते हुए, सुमोना ने कहा कि उन्होंने अंतिम संस्कार की रस्मों को देखने और अपने आस-पास की आग, धुएं और आसमान को देखने में लगभग दो घंटे बिताए. "मैं कल एक अंतिम संस्कार में थी. पहली बार, मैं वहां खड़ी रही और बस रस्मों को देखती रही. आमतौर पर मैं भाग-दौड़ करती रहती हूं, जो कुछ भी करना होता है, करती हूं. लेकिन कल, मैं बस खड़ी रही और देखती रही. आग का बढ़ना. धुएं का उठना. ऊपर नीला आसमान."

'कपिल शर्मा शो' की एक्ट्रेस ने आगे कहा, "लगभग दो घंटे तक मैं वहां खड़ी रही और एक जिंदगी के आखिरी अध्याय को देखती रही. और सबसे अजीब बात? यह वह आखिरी अध्याय है जिस तक हम सभी पहुंचेंगे. यह सच में आपको सोचने पर मजबूर करता है कि हम उससे पहले के समय के साथ क्या कर रहे हैं."

सुमोना ने समुद्र के किनारे कुछ समय बिताते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया. क्लिप में एक मैसेज था, "ट्रिप पर जाओ, खाना खाओ, धूप में लेटो. क्योंकि कब्रिस्तान में सबसे अमीर या सबसे पतले व्यक्ति होने का कोई मतलब नहीं है."

जुलाई में सुमोना चक्रवर्ती ने अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों और ठीक होने के सफर के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया कि वह एक मुश्किल दौर से गुजरी थीं लेकिन उससे मजबूत होकर निकलीं. एक्ट्रेस ने अपने सफर के बारे में एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने उन चैलेंजेस के बारे में बताया जिनका उन्होंने सामना किया और ठीक होने व ताकत पाने की प्रोसेस के बारे में बात की.

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उनके सोशल मीडिया पोस्ट का एक हिस्सा, "लंबे समय बाद वापस आकर खुशी हो रही है. पिछले दो महीनों से मैं दुनिया-दारी से दूर रही हूं. मैंने जान-बूझकर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी. 4 मई को मेरी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हुई. कई सालों तक इसे कंट्रोल करने की कोशिशों के बावजूद यह बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. मुझे लगता है कि अब इससे छुटकारा पाने का समय आ गया था. पिछले दो महीने मैंने शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने में बिताए हैं और आज मैं ईमानदारी से कह सकती हूं कि मैं ठीक हूं. बल्कि बहुत अच्छी हूं."

सुमोना ने आगे कहा, "मेरे डॉक्टर और उनकी टीम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं. उन्होंने मेरा इलाज किया, मेरी देखभाल की और उस तकलीफ को समझा जिससे मैं गुजर रही थी - जिसे कोई और नहीं समझ पा रहा था. मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी. मैं यह सब किसी प्रमोशन या हमदर्दी पाने के लिए नहीं बता रही हूं, बल्कि इसलिए बता रही हूं क्योंकि इस एक्सपीरियंस ने जिंदगी को लेकर मेरे नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है."