रणबीर कपूर को बर्थडे पर बेटी राहा से मिली 43 किस, जानें क्या है इस स्पेशल गिफ्ट की कहानी

रणबीर कपूर के लिए अपना ये बर्थडे बहुत ही खास रहा. ऐसा इसलिए क्योंकि इस मौके पर उन्हें अपनी बेटी से एक खास तोहफा मिला.

रणबीर को बेटी से मिला स्पेशल गिफ्ट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आज (28 सितंबर) 43 साल के हो गए. फैन्स की खुशी के लिए एक्टर रविवार शाम अपने लाइफस्टाइल ब्रांड आर्क्स के पेज से इंस्टाग्राम पर लाइव आए. एक्टर ने फैन्स के कई सवालों के जवाब दिए और बताया कि उन्हें अपनी बेटी राहा से जन्मदिन पर क्या तोहफा मिला. लाइव के दौरान, रणबीर ने कहा, "राहा ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे 43 किस देंगी, इसलिए मुझे वो मिल गया!" बता दें कि कई सालों की डेटिंग के बाद रणबीर ने अप्रैल 2022 में आलिया भट्ट से शादी की. उनकी बेटी राहा का जन्म नवंबर 2022 में हुआ. क्रिसमस 2023 पर, रणबीर और आलिया ने राहा के साथ अपनी पहली पब्लिक प्रेजेंस दर्ज कराकर अपने फैन्स को चौंका दिया.

रणबीर ने लोकाह की तारीफ की

लाइव में उन्होंने इस समय अपना सबसे पसंदीदा गाना शेयर करते हुए कहा: "एक गाना जो मुझे सचमुच बहुत पसंद है, वह है सैयारा का बर्बाद. मुझे वह गाना बहुत पसंद है. मुझे लोकाह का म्यूजिक बहुत पसंद है. मैंने हाल ही में यह फिल्म देखी और यह बहुत ही बेहतरीन थी. मुझे साहिबा पसंद है - यह एक बेहतरीन गाना है. मैं आमतौर पर स्पॉटिफाई के टॉप 50 में, भारत के टॉप 50 में या फिर दुनिया के टॉप 50 में रहता हूं. आमतौर पर, मैं वहीं से म्यूजिक ढूंढता हूं."

वर्कफ्रंट पर बात करें तो, रणबीर अगली बार आलिया और विक्की कौशल के साथ संजय लीला भंसाली की मचअवेटेड फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगे, जो अगले साल 20 मार्च को रिलीज होगी. वह नितेश तिवारी की मचअवेटेड रामायण में भगवान राम का किरदार भी निभा रहे हैं, जिसमें साई पल्लवी सीता और यश रावण के किरदार में हैं. फिल्म का पहला पार्ट अगले साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

