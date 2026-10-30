यश के बच्चों आयरा और यथर्व का पहला फिल्मी अनुभव बनी ‘रामायण’, लॉस एंजिल्स प्रीमियर में देखी फिल्म

रॉकिंग स्टार यश और राधिका पंडित के बच्चों आयरा और यथर्व के लिए फिल्म ‘रामायण' हमेशा खास रहेगी. इसकी वजह है कि दोनों ने पहली बार बड़े पर्दे पर कोई फिल्म देखी और वह फिल्म नमित मल्होत्रा की महत्वाकांक्षी फिल्म ‘रामायण' थी. लॉस एंजिल्स में फिल्म के एक विशेष प्रीमियर के दौरान दोनों ने सिनेमा का पहला अनुभव लिया.

जानकारी परिवार ने निजी रखी

हमें मिली जानकारी के मुताबिक, यश और राधिका की सात साल की बेटी आयरा और आज यानी 30 अक्टूबर को सात साल के हुए बेटे यथर्व ने लॉस एंजिल्स में आयोजित फिल्म के शुरुआती प्रीमियर में ‘रामायण' देखी. हालांकि, बच्चों ने फिल्म को किस तरह अनुभव किया, इसकी जानकारी परिवार ने निजी रखी है, लेकिन यह अपने आप में खास बात है कि उनकी पहली फिल्म देखने की याद भारतीय महाकाव्य ‘रामायण' से जुड़ गई है.

इस फिल्म से यश के करियर का भी एक अहम अध्याय जुड़ा है. वह इसमें रावण की भूमिका निभा रहे हैं और फिल्म के सह-निर्माता भी हैं. ऐसे में जिस फिल्म में यश एक चुनौतीपूर्ण किरदार को पर्दे पर जीवंत कर रहे हैं, वही उनके बच्चों के लिए सिनेमा की दुनिया से पहला परिचय बन गई है.

यश के बच्चों के बारे में

इस कहानी को और खास बनाते हैं आयरा और यथर्व के नाम. यश और राधिका पहले बता चुके हैं कि बच्चों के नाम रखते समय उन्होंने उनके अर्थ का विशेष ध्यान रखा था. आयरा का नाम ऐरावती से प्रेरित है, जिसे देवी लक्ष्मी का एक अन्य नाम माना जाता है. वहीं, यथर्व का अर्थ ‘पूर्ण' होता है. दंपति ने यह भी बताया था कि यथर्व के नाम में परिवार के सदस्यों के नामों के अंश शामिल हैं, जिनमें यश, राधिका और आयरा के नाम शामिल हैं.

पीढ़ियों से भारतीय संस्कृति, मूल्यों और कल्पनाओं का हिस्सा रही ‘रामायण' के जरिए यश के बच्चों ने पहली बार फिल्मों की दुनिया में कदम रखा है. एक पिता के लिए यह पल निश्चित तौर पर भावनात्मक होगा, क्योंकि जिस फिल्म में वह खुद रावण की भूमिका निभा रहे हैं, वही उनके बच्चों के लिए सिनेमा की पहली याद बन गई है.

नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस इस फिल्म की निर्माता है, जबकि यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस इसके सह-निर्माता हैं. ‘रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

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