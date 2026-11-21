बालिका वधू में आनंदी की सास का किरदार निभाने वालीं टीवी एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने 48 साल की उम्र में पति-डायरेक्टर अंकुश मोहला के साथ शादी के 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर कपल ने गोवा में व्हाइट वेडिंग स्टाइल में फिर से शादी की रस्में निभाकर इस खास दिन को सेलिब्रेट किया. वहीं हाल ही में उन्होंने अपनी वाइट वेडिंग से लेकर रिसेप्शन की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कीं. एक्ट्रेस के इंडस्ट्री के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर इस खूबसूरत जश्न की झलक शेयर की. एक तस्वीर में अंकुश, स्मिता के गाल पर किस करते दिख रहे हैं और स्मिता सफेद ब्राइडल गाउन में मुस्कुरा रही हैं.

25 साल बाद स्मिता बंसल ने फिर की पति से शादी

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शादी के बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो से भरा एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह ऑरेंज कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं. जबकि उनके पति वाइट शर्ट और ब्लू पैंट में नजर आ रहे हैं. दोनों को बेटियों के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा स्मिता बंसल और अंकुश मोहला के इस खास सेलिब्रेशन बालिका वधू फेम एक्ट्रेस नेहा मर्दा, संगीता घोष, जयति भाटिया भी नजर आईं.

स्मिता बंसल की मैरिड लाइफ

स्मिता और अंकुश ने 8 दिसंबर 2000 को शादी की थी. कपल की स्ताशा और अनाघा नाम की दो बेटियां हैं. यह कपल 2012 में डांस रियलिटी शो ‘नच बलिए 5' में भी एक साथ नजर आया था. ‘नच बलिए 5' में स्मिता और अंकुश की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस शो में स्मिता अपनी दूसरी बेटी के जन्म के सिर्फ तीन महीने बाद ही डांस में वापसी कर रही थीं. उन्होंने अपनी एनर्जी और मेहनत से दर्शकों और जजों को काफी इंप्रेस किया था.

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