'रामायण' मेकर्स का खुलासा, दुनिया भर में 10,000 लोग फिल्म पर कर रहे हैं काम,  नए फुटेज में योद्धा सीता के रूप में दिखीं साईं पल्लवी

नितेश तिवारी की 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' इस दिवाली सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म में वे राम, सीता और रावण के रोल में नजर आएंगे. फिल्म का प्रचार नई झलकियां और 'बिहाइंड-द-सीन्स' फुटेज दिखाकर किया जा रहा है. एक नए प्रोमो में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, रणबीर और नितेश के साथ फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए, जिससे फिल्म के बारे में एक अंदाजा मिला. इसमें नमित यह भी बताते हैं कि दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा तकनीशियन इस फिल्म पर काम कर रहे हैं.

'रामायण' के नए फुटेज में साई पल्लवी राक्षसों से लड़ती नज़र आ रही हैं.'रामायण' की झलक में रणबीर को राम के रूप में एक पहाड़ पर खड़े देखा जा सकता है, जहां सूरज उग रहा है. प्रोमो में यश यानी रावण भी नजर आया, जो भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा के सामने तांडव कर रहा है. जटायु को भी पूरे रूप में दिखाया गया है और वीडियो में साई पल्लवी यानी सीता एक योद्धा के अवतार में राक्षसों से लड़ती हुई दिखती हैं. इसमें कुणाल कपूर को इंद्र के रूप में भी दिखाया गया है, जो अपना वज्र थामे हुए हैं. फुटेज के बाकी हिस्सों में राम और रावण को अपने रास्ते की सभी बाधाओं को हटाते हुए दिखाया गया है. फिल्म निर्माताओं ने इसे शेयर करते हुए लिखा, "एक भव्य महाकाव्य. नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी और रणबीर कपूर के साथ जुड़ें, जहां वे 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' को बड़े पर्दे पर लाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं."

'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' के पर्दे के पीछे की झलक

'रामायण' के नए प्रमोशनल वीडियो की शुरुआत रणबीर के इन शब्दों से होती है, "रामायण. आइए इसे सबसे बेहतरीन तरीके से देखें." नमित इसे समझाते हुए कहते हैं, "रामायण एक विशाल महाकाव्य है, जिसमें किरदारों की गहराई, भावनाएं और भव्यता है. इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है." नितेश आगे कहते हैं, "दुनिया भर के लोग इससे जुड़ पाएंगे. इसमें पिता-बेटे की एक शानदार कहानी है, एक संघर्ष करने वाले इंसान की बेहतरीन कहानी, और एक बहुत ही साहसी प्रेम कहानी है."

नमित कहते हैं, "जब 'रामायण' का मौका सामने आया, तो मुझे लगा कि हमें यह फिल्म जरूर करनी चाहिए. कुछ फिल्में बस बन नहीं जातीं, बल्कि वे अपने आप घटित होती हैं." रणबीर ने कहा, "नमित ने जिस तरह की कास्ट और क्रू को एक साथ जोड़ा है, जो मौका और जो पैमाना (स्केल) हमें दिया है और जिस तरह के क्रिएटिव लोगों को साथ लाए हैं. यह सब इस इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है." इसके बाद प्रोड्यूसर ने बताया, "लोगों को एक अंदाजा देने के लिए बता दूं कि इस फिल्म से दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं." 'रामायण' में हंस जिमर और ए.आर. रहमान का संगीत है. 4000 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर को रिलीज होगा. दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा.