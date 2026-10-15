Ramayana Trailer: 4000 करोड़ की रामायण के ट्रेलर में रावण का कोहराम, VFX की वजह से गायब हुए रणबीर कपूर

अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में जारी इंटरनेशनल ट्रेलर में महाकाव्य के प्रमुख किरदारों की एक्शन से भरपूर झलक देखने को मिलती है. वहीं, नए सोलो पोस्टर्स में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर और रावण के रूप में रॉकिंग स्टार यश नज़र आ रहे हैं. नमित मल्होत्रा की फिल्म ‘रामायण' के निर्माताओं ने फिल्म का इंटरनेशनल ट्रेलर जारी कर दिया है. इसके साथ ही भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर और रावण के रूप में रॉकिंग स्टार यश के दो सोलो पोस्टर्स भी सामने आए हैं. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर फिल्म के ग्लोबल कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है. यह लॉन्च फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने की बड़ी योजना और निर्माताओं की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में उपलब्ध इंटरनेशनल ट्रेलर में भगवान राम और रावण की अलग-अलग दुनिया की झलक दिखाई गई है. निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में तैयार हो रही इस फिल्म में भव्य एक्शन और बड़े सिनेमाई संसार को दिखाया गया है. रॉकिंग स्टार यश के रावण वाले सोलो पोस्टर में वह युद्ध में मारे गए योद्धाओं के बीच बैठे नज़र आ रहे हैं. उनके हाथ में भाला है और पीछे एक भव्य महल दिखाई दे रहा है. युद्ध के बाद का माहौल और रावण का युद्ध से प्रभावित रूप लंका के राजा की ताकत और उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है.

वहीं, रणबीर कपूर के भगवान राम वाले सोलो पोस्टर में वह धनुष खींचकर तीर का निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके पीछे जंगल के बीच से सूरज की रोशनी आती नज़र आ रही है. पोस्टर का क्लोज़-अप भगवान राम के ध्यान, एकाग्रता और युद्ध के लिए उनकी तैयारी को दर्शाता है.

यह लॉन्च फिल्म के निर्माताओं की ओर से पहले जारी किए गए किरदारों के पोस्टर्स के बाद हुआ है. इन पोस्टर्स के ज़रिए दर्शकों को फिल्म की विशाल दुनिया और इसके प्रमुख किरदारों की झलक दिखाई गई है. इससे एक दिन पहले नमित मल्होत्रा, यश और नितेश तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल ट्रेलर की घोषणा की थी, जो फिल्म के प्रचार अभियान के अगले चरण की शुरुआत का संकेत है.

फिल्म के ग्लोबल कैंपेन का एक अहम हिस्सा सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी है. सोनी पिक्चर्स भारत के बाहर फिल्म के अंतरराष्ट्रीय वितरण की ज़िम्मेदारी संभाल रहा है. इस साझेदारी के ज़रिए ‘रामायण' को दुनियाभर के अलग-अलग देशों के दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा. सोनी पिक्चर्स का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिनेमाघरों तक पहुंचाने में मदद करेगा. यह अंतरराष्ट्रीय कैंपेन भारत के सबसे लोकप्रिय और सदियों से लोगों के दिलों में बसे महाकाव्यों में से एक को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

इंटरनेशनल ट्रेलर को बेंगलुरु में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में लॉन्च किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन प्राइम फोकस स्टूडियोज़ और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स ने किया था. इस मौके पर फिल्म की कास्ट और टीम के सदस्य मौजूद रहे, जिनमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रॉकिंग स्टार यश, रवि दुबे, संगीतकार ए. आर. रहमान और निर्देशक नितेश तिवारी समेत अन्य लोग शामिल थे. यह कार्यक्रम फिल्म के ग्लोबल कैंपेन का एक अहम पड़ाव रहा. इसके बाद ट्रेलर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छह भाषाओं में दुनियाभर के दर्शकों के लिए जारी किया गया.

दुनिया के सबसे सम्मानित महाकाव्यों में से एक को बड़े पर्दे पर पेश करने जा रही ‘रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नज़र आएंगे. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने आठ बार ऑस्कर जीत चुकी कंपनी डीएनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर किया है. ‘रामायण' को दो भागों में बनने वाले एक भव्य महाकाव्य के रूप में तैयार किया जा रहा है.

फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज़ होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 पर रिलीज़ किया जाएगा. भारत में यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज़ होगी. फिल्म को आईमैक्स फॉर्मेट में भी दिखाया जाएगा. सोनी पिक्चर्स भारत को छोड़कर दुनियाभर में फिल्म का वितरण करेगा, जबकि हिंदी भाषी बाज़ार में फिल्म के वितरण की ज़िम्मेदारी धर्मा प्रोडक्शंस संभालेगा.

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