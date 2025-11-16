विज्ञापन

वाराणसी के टीजर में रामायण की झलक देख गदगद हुए फैंस, बोले- रोंगटे खड़े कर दिए 

महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन की वाराणसी के टीजर को देख फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं. 

वाराणसी के टीजर में रामायण की झलक देख गदगद हुए फैंस, बोले- रोंगटे खड़े कर दिए 
वाराणसी के टीजर में रामायण की झलक
नई दिल्ली:

एस.एस. राजामौली ने महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मचअवेटेड फिल्म 'वाराणसी' की घोषणा हो गई है. यह फिल्म संक्रांति 2027 में रिलीज होने के लिए तैयार है. इसका ऐलान 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुए भव्य आयोजन में किया गया. जहां एस.एस. राजामौली की मचअवेटेड फिल्म 'वाराणसी' का अनावरण हुआ तो वहीं फिल्म का टीजर 130 फीट x 100 फीट की विशाल स्क्रीन पर दिखाया गया. लेकिन जिस चीज ने ध्यान खींचा वह था रामायण की झलक वाराणसी में, जिसे देखने के बाद फैंस के रोंगटे खड़े हो गए.  

फिल्म में महेश बाबू रुद्रा के रुप में, प्रियंका चोपड़ा को मंदाकिनी और कुंभा के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन को दमदार अवतार में देखा जाएगा. दूरदर्शी फिल्म निर्माता एस.एस. राजामौली द्वारा निर्देशित और सुपरस्टार महेश बाबू के बेजोड़ प्रशंसक आधार द्वारा समर्थित, हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में 50,000 से ज़्यादा फैंस शामिल हुए. 

बता दें, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी' के टाइटल घोषणा पर एक इवेंट रखा गया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर पृथ्वीराज सुकुमारन शिरकत करते हुए नजर आए. वहीं इस मौके पर निर्देशक ने कहा, "महेश बाबू के किरदार में कुछ खास बात है. हम सभी उनसे कुछ सीख सकते हैं. मैं आपको बता दूं कि जब महेश बाबू ऑफिस या शूटिंग के लिए आते हैं, तो वह अपने मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाते. वह आठ घंटे काम करते हैं और वापस आने के बाद ही अपने मोबाइल फोन को देखते हैं."

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वाराणसी का टीजर लीक हो गया , जिसके चलते एस एस राजामौली ने कहा, "हमने अपने वीडियो की जांच तक नहीं की थी, क्योंकि हमें डर था कि यह लीक हो सकता है.लेकिन आखिर में सब पानी में चला गया. एस एस राजामौली ने बताया है कि उनकी टीम ने अपनी फिल्म की सामग्री को लीक होने से बचाने के लिए कितनी मेहनत की. साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि कैसे कुछ लोगों द्वारा एक ड्रोन से उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मचअवेटेड फिल्म 'वाराणसी' की एक तस्वीर लीक हो गई.

