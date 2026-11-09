‘रामायण ने ‘धुरंधर 2’ और ‘पुष्पा 2’ का तोड़ा रिकॉर्ड, BookMyShow पर एक घंटे में बेचे 1.40 लाख से अधिक टिकट, बनी पहली भारतीय फिल्म

'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर जो तूफान खड़ा किया है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है. शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद रणबीर कपूर की इस फिल्म ने अब 'बुकमायशो' (BMS) पर प्रति घंटे सबसे ज्यादा टिकट बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 'धुरंधर 2' के नाम था. खास बात यह है कि फिल्म ने ये आंकड़े दिवाली के बाद वाले सोमवार को हासिल किए हैं. एक ऐसा दिन जिसे आमतौर पर कामकाजी दिन माना जाता है, हालांकि छुट्टियों का असर भी इसके पक्ष में काम कर रहा है.





जानकारी के लिए बता दें कि 'धुरंधर 2' ने 'बुकमायशो' पर एक घंटे में लगभग 109,000 टिकट बेचकर रिकॉर्ड बनाया था. इसने 'पुष्पा 2' के पिछले रिकॉर्ड (लगभग 108,000 टिकट) को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब 'रामायण' ने एक कदम और आगे बढ़कर इतिहास रच दिया है. यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने इस प्लेटफॉर्म पर प्रति घंटे 110,000, 120,000 और 130,000 टिकट बिक्री के आंकड़े को पार कर लिया है. अब फिल्म की नजर 140,000 के शानदार आंकड़े पर है और अगर यही रफ्तार बनी रही, तो यह एक घंटे में 150,000 टिकट बिक्री का लक्ष्य भी हासिल कर सकती है.

यह भी पढ़ें- बदसूरत कह कर मां-बाप ने छोड़ा साथ, वही बनी बॉलीवुड का सितारा, नृत्य सम्राज्ञी की कहानी, जिनका मधुबाला, रेखा, काजोल छूती थीं पांव



टिकटों की यह ऐतिहासिक बिक्री इस बात का साफ संकेत है कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के रूप में साई पल्लवी और एक अहम भूमिका में यश के साथ, यह भव्य फिल्म पूरे देश के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर, 'रामायण' सोमवार को आसानी से 100 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई कर सकती है. अगर फिल्म दिन भर अपनी शानदार रफ्तार बनाए रखती है, तो यह आंकड़ा 120 करोड़ रुपये (नेट) तक भी पहुंच सकता है. दिवाली के बाद की छुट्टियों ने इसे और बढ़ावा दिया है, लेकिन प्रति घंटे टिकट बिक्री का पैमाना वाकई असाधारण है. 'रामायण' न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए नए बेंचमार्क भी स्थापित कर रही है.