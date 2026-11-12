Ramayana Box Office Collection: रामायण की सुनामी में बहा बॉक्स ऑफिस, 500 करोड़ के पार हुई फिल्म

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म रामायण बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाल दिखा रही है. भैया दूज के दिन फिल्म ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. सातवें दिन तक भारत में इसकी कुल कमाई 500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हुई थी. दिवाली के बाद से इसकी कमाई में काफी तेजी आई. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार यानी सातवें दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 70.65 करोड़ रुपये की कमाई की. इस तरह सात दिनों में कुल कलेक्शन 511 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

फिल्म की कुल कमाई

यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि रामायण ने प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया. फिल्म की रोजाना की कमाई कुछ इस तरह रही. पहले दिन 64.85 करोड़, दूसरे दिन 48.05 करोड़, तीसरे दिन 69.80 करोड़ और चौथे दिन 56.15 करोड़ रुपये. पांचवें दिन कमाई में बड़ा उछाल आया और यह 107.50 करोड़ तक पहुंच गई. छठे दिन 94.10 करोड़ और सातवें दिन 70.65 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

रामायण के बारे में

निर्देशक नितेश तिवारी की इस फिल्म को दिवाली के त्योहार का काफी फायदा मिला. भैया दूज पर भी दर्शकों का रुझान बना रहा. हालांकि पिछले दो दिनों की तुलना में सातवें दिन थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा.

फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है. पूरी कहानी दो पार्ट में बंटी है. दोनों पार्ट का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. पहला पार्ट सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. दूसरा पार्ट 2028 की दीवाली पर रिलीज होने की उम्मीद है.

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