Ramayana Box Office: धनतेरस, छोटी दीवाली और दीपावली पर रामायण का महाधमाका, पहले वीकेंड पर रचा इतिहास

Ramayana Box Office collection day 4: रामायण पार्ट 1, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. वह धनतेरस और छोटी दीवाली के बाद दीपावली के मौके पर भी 50 करोड़ पार की कमाई करते हुए नजर आई. संडे को फिल्म ने बीते दिन 3 दिन की तरह कमाई जारी रखी. हालांकि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली थी. लेकिन अब सोशल मीडिया पर चर्चा के बीच रामायण की कमाई ने फिर रफ्तार पकड़ी और तीनों दिन 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया. इसके चलते पहले वीकेंड पर रामायण ने 230 करोड़ का नेट कलेक्शन भारत में पार कर लिया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 400 करोड़ पार हो गई है.

रामायण का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

सैकनिल्क के अनुसार,रामायण ने 21,770 शोज से 56.15 करोड़ की नेट कमाई दीवाली के दिन यानी संडे को की है, जिसमें हिंदी में 17,755 शोज से 36.75 करोड़, कन्नड़ में 910 शोज से 7.25 करोड़, तेलुगु में 1,621 शोज से 6.25 करोड़, तमिल में 756 शोज से 3.15 करोड़ और मलयालम में 728 शोज से 2.75 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. इसके बाद भारत में नेट कलेक्शन 238.85 करोड़ पहुंच गया है. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 285.20 करोड़ रहा है.

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ओवरसीज कमाई की बात करें तो रामायण ने चौथे दिन 45 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद विदेशों में ग्रॉस कलेक्शन 214 करोड़ तक पहुंचा. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 499.20 करोड़ हो गया. कहा जा रहा है कि रामायण की चौथे दिन लगभग 2,353,669 टिकट बिके हैं और अब तक कुल 9,341,698 टिकटों की बिक्री हुई है.

रामायण की चार दिनों की कमाई

रामायण 5 नवंबर को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को मिक्स रिव्यू मिला. वहीं 4000 करोड़ की चर्चा बॉक्स ऑफिस पर होने लगी. इसके बाद रामायण ने पहले दिन 64.85 करोड़ का नेट और 77.50 करोड़ ग्रॉस ओपनिंग अपने नाम की. वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा 48.05 करोड़ नेट और 57.30 करोड़ ग्रॉस भारत में रहा. इसके बाद तीसरे दिन 69.80 करोड़ नेट और 83.45 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन भारत में हासिल किया, जिसके बाद अब चौथे दिन संडे को फिल्म ने 56.15 करोड़ की कमाई हासिल की.

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