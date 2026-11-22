विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने फिल्म ‘रामायण' के निर्माताओं पर इस महाकाव्य की घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करने, इसमें मनगढ़ंत घटनाएं जोड़ने और हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए सरकार से इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की शनिवार को मांग की. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा यह संगठन इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत फिल्म के सेंसर प्रमाणपत्र को चुनौती दी जाए. विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ‘पीटीआई वीडियो' से बातचीत में कहा कि यह फिल्म केवल नाटकीय तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन मूल्यों पर हमला है, जो रामायण का आधार हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हमने हाल ही में ‘रामायण' नाम से प्रदर्शित फिल्म को देखा है और उसकी समीक्षा की है और हमें इस पर आपत्तियां हैं. इसमें घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और मनगढ़ंत बातें जोड़ी गई हैं.''

भगवान राम की छवि दिखाई गलत

कुमार ने कहा कि भगवान राम ने समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ने के लिए 14 साल वन में बिताए, एक तपस्वी के वेश में रहे और नंगे पैर चले. उन्होंने कहा कि भगवान राम ने माता अहिल्या के आश्रम का दौरा किया और उनका सम्मान बहाल किया. विहिप ने कहा कि भगवान राम और भरत ने निषादराज को मित्र के रूप में संबोधित किया और उन्हें अपने निकट स्थान दिया, जिससे यह संदेश मिला कि जातियों के बीच कोई छुआछूत या ऊंच-नीच नहीं है.

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रावण के महिमामंडन का लगाया आरोप

कुमार ने आरोप लगाया कि फिल्म में भगवान राम के वनवास को, समाज को संगठित करके राक्षसी संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करने और पृथ्वी को उससे मुक्त करने के एक अभियान के बजाय, केवल अपनी पत्नी को मुक्त कराने के रूप में दिखाया गया है. विहिप नेता ने फिल्म निर्माताओं पर रावण को समाज के शोषित लोगों के उद्धारक के रूप में दिखाकर उसका महिमामंडन करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया.

कुमार ने भगवान राम को ‘मर्यादा पुरुषोत्तम' और एक आदर्श बताते हुए कहा, ‘‘यह भारतीयों की आस्था को कमजोर करने और हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने की एक साजिश का हिस्सा है.'' विहिप नेता ने कहा कि ऐसी मान्यताओं पर हमला करने की कोशिशें कानून के तहत अपराध मानी जाएंगी, क्योंकि इनसे द्वेष को बढ़ावा मिलता है, टकराव उत्पन्न होता है और धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस फिल्म को सेंसर प्रमाण-पत्र कैसे मिला. हम अपने पास मौजूद कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, जिसमें यह देखना भी शामिल है कि क्या सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत फिल्म को मिले प्रमाण-पत्र को चुनौती देना सही रहेगा.''

कुमार ने समाज से इस फिल्म को लेकर सतर्क रहने की अपील की और कहा कि विहिप सरकार से भी इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध करेगी. विहिप के महासचिव बजरंग लाल बागड़ा ने मूल रामायण के कई तथ्यों को कथित तौर पर गलत तरीके से प्रदर्शित करने पर नाराजगी जताई और कहा कि यह फिल्म एक राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देने की कोशिश है. बागड़ा ने एक बयान में कहा कि इस फिल्म ने उन करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है, जिनकी भगवान राम और रामायण में आस्था है. भगवान राम एक ऐसी परंपरा है जो कई हजार वर्षों से चली आ रही है.

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