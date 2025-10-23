राम चरण और उपासना कोनिडेला बनेंगे दूसरे बच्चे के पेरेंट्स, गोदभराई का वीडियो वायरल

आरआरआर एक्टर राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दो साल पहले कपल बेटी के माता-पिता बने हैं. भैया दूज के मौके पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर की वाइफ उपासना ने प्रेग्नेंसी कंफर्म करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जो कि उनके गोदभराई का है. वीडियो में मेगास्टार चिरंजीवी और वरुण कोनिडेला की फैमिली भी नजर आ रही है. इस वीडियो को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है.

गोदभराई का वीडियो आया सामने

उपासना कामिनेनी ने इंस्टाग्राम पर गोदभराई का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह दिवाली दोगुना फेस्टिव, दोगुना प्यार और दोगुने आशीर्वाद की थी. इस वीडियो में राम चरण की फैमिली के अलावा कई जाने माने चेहरे नजर आ रहे हैं. वहीं वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है और फैंस हार्ट इमोजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं.



