9 दिनों में 366 करोड़ का कलेक्शन, पेड्डी बनी 2026 की नंबर 1 साउथ इंडियन ग्रॉसर, बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दि' इस समय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. निर्देशक बुच्ची बाबू सना की इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और अब यह 2026 की दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. दमदार कहानी, शानदार कलाकारों और मजबूत दर्शक प्रतिक्रिया की बदौलत फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. महज 9 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 366 करोड़ से अधिक की सकल कमाई कर ली है.

9 दिनों में पार किया 366 करोड़ का आंकड़ा

फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा करते हुए ‘पेद्दि' की बड़ी उपलब्धि का ऐलान किया. पोस्ट के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 9 दिनों के भीतर दुनियाभर में 366 करोड़ से ज्यादा की सकल कमाई कर ली है. इसके साथ ही यह 2026 की दक्षिण भारत की नंबर 1 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

निर्माताओं ने पोस्ट में लिखा, “पेद्दि 2026 की दक्षिण भारत की नंबर 1 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. सिर्फ 9 दिनों में दुनियाभर में 366 करोड़ से अधिक की सकल कमाई.” इस उपलब्धि के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है. दर्शक लगातार फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, जिसका असर इसकी कमाई पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

राम चरण के साथ दमदार कलाकारों की टोली

‘पेद्दि' का निर्देशन और लेखन बुच्ची बाबू सना ने किया है. फिल्म में राम चरण मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और उनके अभिनय को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. उनके अलावा फिल्म में शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्माण वेंकट सतीश किलारू ने अपने बैनर वृद्दि सिनेमाज के तहत किया है. वहीं, मैथ्री मूवी मेकर्स और आईवीवाई एंटरटेनमेंट ने भी इस परियोजना में सहयोग किया है. बड़े स्तर पर बनी इस फिल्म को तकनीकी रूप से भी काफी मजबूत माना जा रहा है, जिसकी वजह से यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही है.

रिलीज के बाद लगातार मिल रहा दर्शकों का प्यार

‘पेद्दि' का विश्व प्रीमियर 3 जून 2026 को आयोजित किया गया था, जबकि फिल्म को 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. रिलीज के बाद से ही इसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. यही वजह है कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर लगातार मजबूत बना हुआ है.

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उत्तर भारत में फिल्म को जियो स्टूडियोज ने रिलीज किया है. इससे पहले भी यह संस्था कई सफल फिल्मों को प्रस्तुत कर चुकी है. ‘पेद्दि' की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मजबूत कहानी और बड़े सितारों का सही मेल दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में सक्षम है. मौजूदा रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म कई और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है.

