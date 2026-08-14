गोविंदा और कोमल रानी की बढ़ती नजदीकियों के बीच सुनीता आहूजा का फूटा गुस्सा, बोलीं- 'तुम्हारा शुगर डैडी अमीर है, कपड़े तो ढंग के पहनो'

बीते कुछ समय से एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच विवाद की खबरें आती रही हैं. अब एक बार फिर सुनीता ने गोविंदा पर तीखा हमला किया है. कुछ दिन पहले, गोविंदा को अपनी आने वाली फिल्म रूपा की घोषणा के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया था. अब एक्टर को शुक्रवार को फिर से उनके साथ देखा गया. जब एक पैपराजी ने सुनीता से लेटेस्ट वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने पति को 'शुगर डैडी' कहा और अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ पब्लिक में दिखने के लिए उन पर गुस्सा निकाला.

सुनीता ने निकाला गुस्सा

इंस्टाग्राम पर हाल ही के एक वीडियो में, एक पैपराजी ने सुनीता आहूजा से गोविंदा की फिल्म रूपा के लिए कोमल के साथ कई प्रमोशनल आउटिंग के बारे में पूछा. इसके जवाब में सुनीता ने कहा, "पिक्चर बनना भी तो चाहिए. प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद. यह तो बगैर प्रमोशन के ही...क्या ही बोलूं अब. बेटी की उम्र की लड़की को ले ले के घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको. सुनीता ने आगे कहा, “और वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए. तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है तो कपड़े तो ढंग के पहनो. हम लोगों को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं. बहुत बुरा. उसका दिमाग खराब हो गया है".

पैपराजी ने फिर कहा, "उसके फैन कह रहे हैं, ‘हीरो नंबर 1 धोखेबाज नंबर 1 बन गया है". सुनीता ने जवाब दिया, "मैं गोविंदा के उन सभी फैन से सवाल करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे तब ट्रोल किया था जब मैंने कहा था कि उसने मुझे धोखा दिया. अब उनके पास मुझे बताने के लिए क्या है? मुझसे अब और कुछ मत पूछो. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है".

जब सुनीता ने कोमल रानी के बारे में बात की

मिसमालिनी के साथ एक पुराने इंटरव्यू के दौरान, सुनीता आहूजा ने गोविंदा के कथित अफेयर की अफवाहों के बारे में बात की थी, और कोमल नाम का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था, "यह नाम थोड़ा प्रॉब्लम वाला है. मुझे कोमल नाम से नफरत है. एक कोमल है, XYZ, जो भी हो. मुझे उससे नफरत है".

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