विज्ञापन

लता मंगेशकर का 53 साल पुराना वो जिसे सुना कर हर प्रेमिका मना लेती थी अपनी रूठे आशिक को, मुमताज-धर्मेंद्र ने बना डाला था सुपरहिट

इस गाने की खूबसूरती सिर्फ इसकी धुन या बोल में नहीं, बल्कि 70s के दौर की सादगी में छिपी है. बिना किसी तामझाम के प्यार को जिस अंदाज में बयां किया गया, वही इसे आज भी खास बनाता है. इसलिए रोमांटिक नगमों का जिक्र होते ही यह गाना सीधे दिल पर दस्तक देता है.

Read Time: 3 mins
Share
लता मंगेशकर का 53 साल पुराना वो जिसे सुना कर हर प्रेमिका मना लेती थी अपनी रूठे आशिक को, मुमताज-धर्मेंद्र ने बना डाला था सुपरहिट
इस गाने ने सिखाया था इश्क में डूबना! लता मंगेशकर की आवाज ने बिखेरा जादू
नई दिल्ली:

कभी-कभी किसी पुराने गाने की धुन कानों में पड़ते ही दिल अचानक बीते दौर की गलियों में पहुंच जाता है. पर्दे पर सितारों की मासूम अदाएं, आंखों में छलकता प्यार और पीछे से आती ऐसी आवाज, जो सीधे दिल पर दस्तक दे. 1970 के दशक में कई ऐसे गाने आए, जिन्होंने प्यार को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि एहसास में बदल दिया. एक ऐसा ही गाना आज भी मोहब्बत की कशिश, जुदाई का डर और चाहत की बेचैनी अपने भीतर समेटे हुए है. धर्मेंद्र और मुमताज की शानदार केमिस्ट्री ने इस गाने को पर्दे पर और भी यादगार बना दिया. तो आखिर कौन-सा है यह सदाबहार गीत? इसका नाम है 'मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं.'

धर्मेंद्र-मुमताज की जोड़ी ने लूटी महफिल

1973 में रिलीज हुई फिल्म लोफर में धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी ने दर्शकों से काफी तारीफे बटोरी थीं. इसी फिल्म का यह रोमांटिक गाना आज भी पुराने हिंदी फिल्म संगीत के चाहने वालों के बीच खास जगह रखता है. गाने में प्रेमी के दिल की वह बेचैनी दिखाई देती है, जिसमें प्यार जितना गहरा होता जाता है, उतना ही खो देने का डर भी सताने लगता है. धर्मेंद्र के खास अंदाज और मुमताज की खूबसूरती ने गाने की भावनाओं को पर्दे पर बखूबी उतारा है. दोनों की केमिस्ट्री में एक तरफ शोखियां, तो दूसरी तरफ मोहब्बत की गहराई भी नजर आती है.

ये भी पढ़ें: लोकगीत की मिठास, नवाजुद्दीन-मनोज का स्वैग और मनोज तिवारी की आवाज, वो गाना जिसने दी बिहार को पहचान, 14 साल बाद भी दिलों में बसा

गाना सुनने के लिए यहां क्लिक करें

लता की आवाज और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का जादू

इस गाने की सबसे बड़ी ताकत इसकी आवाज है. स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से गाने में ऐसी जान फूंकी कि इसके बोल सीधे लोगों के दिल तक पहुंचते हैं. गीतकार आनंद बक्शी के शब्द प्रेम की बेचैनी और समर्पण को बेहद खूबसूरती से सामने रखते हैं. वहीं लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की मधुर धुन ने गीत को ऐसा रंग दिया, जो दशकों बाद भी फीका नहीं पड़ा. इसलिए ही 'मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं' आज भी पुराने फिल्मी गीतों की फेहरिस्त में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Main Tere Ishq Mei Maar Na Jaun Kahin Songs, Romantic Retro Songs, Bollywood, Entertainment, Dharmendra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com