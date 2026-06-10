राम चरण की पेड्डी ने तृषा कृष्णन की करुप्पु को चटाई धूल, 6 दिन में क्रॉस किया कलेक्शन

राम चरण, जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू की फिल्म पेड्डी का दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. ऐतिहासिक ओपनिंग और ब्लॉकबस्टर पहले वीकेंड के बाद भी फिल्म की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और दुनियाभर के सिनेमाघरों में वीकडेज के दौरान भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. राम चरण की फिल्म ने तृषा कृष्णन और सूर्या की फिल्म करुप्पु का कमाई में रिकॉर्ड तोड़ डाला है. करुप्पु ने 304 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसके साथ ही पेड्डी साउथ की 2026 की सबसे ज्यादा रुपये कमाने वाली फिल्म बन गई है.

पेड्डी का कलेक्शन

वहीं शुरुआती अनुमानों के अनुसार, पेड्डी के हिंदी वर्जन ने मंगलवार को सोमवार के मुकाबले लगभग 14–15% की बढ़त दर्ज की है. फिल्म ने सोमवार को करीब 2.10 करोड़ रुपये नेट और मंगलवार को लगभग 2.45 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन किया. इसके साथ ही हिंदी वर्जन का कुल कलेक्शन अब 30 करोड़ रुपये नेट के करीब पहुंच गया है और गुरुवार तक इसके 40 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है. वहीं, मेकर्स ने शेयर किया है कि पेड्डी दुनियाभर में 332.1 करोड़ रुपये ग्रॉस का आंकड़ा पार कर चुकी है और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा लगातार बनाए हुए है.

दुनियाभर में तारीफ

दर्शकों से मिल रहे जबरदस्त प्यार और सराहना के दम पर पेड्डी ने हर तरह के दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है. राम चरण की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, उनका अनोखा स्पोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्म की दिलचस्प कहानी, हाई-एनर्जी एक्शन और खूब पसंद किया जा रहा संगीत दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों और कई सेलिब्रिटीज की भी तारीफ हासिल कर रहा है. पेड्डी दुनियाभर के सिनेमाघरों में लगातार बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित कर रही है और अपनी शानदार रफ्तार बनाए हुए है, जिससे आने वाले दिनों में इसकी बॉक्स ऑफिस यात्रा और भी खास बनने की उम्मीद है.

फिल्म की कास्ट

बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ फिल्म में शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे दमदार कलाकार अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं, जो इस फिल्म के स्केल और इसके इम्पैक्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं. इस फिल्म का निर्माण 'वृद्धि सिनेमाज' के बैनर तले वेंकट सतीश किलारू ने किया है, जिसमें 'मैत्री मूवी मेकर्स', 'सुकुमार राइटिंग्स' और 'IVY एंटरटेनमेंट' ने सहयोग किया है, जबकि इसके को-प्रोड्यूसर ईशान सक्सेना हैं.