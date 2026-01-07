'धुरंधर' का 3 मिनट 49 सेकंड का 'शरारत' सॉन्ग 10 करोड़ के पार, क्रिस्टल डिसूजा पर भारी पड़ीं आयशा खान- देखें VIDEO

'धुरंधर' 2025 की सबसे धमाकेदार फिल्मों में से एक है. पिछले एक महीने से रणवीर सिंह की इस फिल्म को दर्शकों को भरपूर प्यार मिल रहा है. यही वजह है कि 'धुरंधर' ने सिर्फ एक महीने में 1200 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके गानों को भी खूब पसंद किया जा रहा है. अब 'धुरंधर' के एक गानो के लेकर बड़ी खबर आ रही है. दरअसल 'धुरंधर' का लोकप्रिय गाना 'शरारत (Shararat Song)' ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. इस गाने ने यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं. जियो स्टूडियोज ने खुद इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

'शरारत' गाने में कौन हीरोइन

'धुरंधर' एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं. यह फिल्म आदित्य धर के निर्देशन में बनी है और जियो स्टूडियोज व अन्य प्रोडक्शन हाउस का संयुक्त प्रोजेक्ट है. गाने 'शरारत' की खासियत इसकी धमाकेदार कोरियोग्राफी और संगीत है. इसमें क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान जैसी अभिनेत्रियां थिरकती नजर आ रही हैं. गाने को जैस्मीन संदलस ने गाया है, जबकि कोरियोग्राफी विजय गांगुली ने की है. यह गाना रिलीज होते ही दर्शकों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

धुरंधर 2 के बारे में

जियो स्टूडियोज ने पोस्ट में लिखा है कि 'शरारत की 100 मिलियन से मुलाकात हो गई!' और पूछा है कि अगला माइलस्टोन क्या होगा. फिल्म दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ रही है और दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं. 'धुरंधर पार्ट 2' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अगर आपने अभी तक टिकट बुक नहीं किए हैं, तो जल्दी करें. यह फिल्म एक्शन, ड्रामा और इमोशन का परफेक्ट मिश्रण है.