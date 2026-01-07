Dhurandhar 2: क्या Fa9la सिंगर फ्लिपरची धुरंधर 2 में देंगे ट्रैक ?, फैंस को दिया बड़ा हिंट- कुछ खास हो सकता है

धुरंधर रिलीज के हफ्तों बाद भी लगातार चर्चा में बनी हुई है. अभी फिल्म ने अपना दबदबा बनाए हुए हैं. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म पिछले साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस जासूसी ड्रामा फिल्म ने पूरे देश के दर्शकों का दिल जीत लिया. जिस चीज ने धुरंधर को पॉप कल्चर में जगह दिलाई, वह था अक्षय खन्ना का एंट्री सीक्वेंस. उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने तुरंत सबका ध्यान खींचा. उन पर फिल्माया गया गाना Fa9la जल्द ही वायरल हिट हो गया. रील्स से लेकर फैन एडिट्स तक, यह गाना हर जगह ट्रेंड करने लगा.

धुरंधर 2 का ऐलान पहले ही हो चुकी है, इसलिए फैंस ने बिना समय बर्बाद किए यह सवाल पूछ लिया. क्या फ़्लिपरची सीक्वल में एक और गाने के साथ वापसी करेंगे? सिंगर ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन पूछे जाने पर एक छोटा सा हिंट दिया. उन्होंने कहा, "मैं इसे सरप्राइज रखना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो है. मैं आपको इसके बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन हां, कुछ हो सकता है, हां." Fa9la की लोकप्रियता इस गाने ने इसके सिंगर, फ्लिपरैची के लिए भी रातों-रात सब कुछ बदल दिया. इंडिया टुडे से बात करते हुए, म्यूजिशियन ने बताया कि जब से यह गाना पॉपुलर हुआ है, तब से रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेड रहा है.

बहरीनी सिंगर-प्रोड्यूसर ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, यह कमाल का है. मेरे DM हर दिन भर रहे हैं. मैं उन लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूं जो मुझे गाने के लिए टैग कर रहे हैं और इसे एन्जॉय कर रहे हैं और इस पर झूम रहे हैं. तो यह बहुत ही शानदार समय रहा है." धुरंधर 2, 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. इस बीच, धुरंधर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने भारतीय बाज़ार में 781.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस प्रोजेक्ट को जियो स्टूडियोज़ और B62 स्टूडियोज़ के बैनर तले ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर ने बनाया है.