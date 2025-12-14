ऐश्वर्या राय के साथ तलाक की अफवाहों पर अभिषेक बच्चन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- वो मेरा सच जानती हैं, मैं उसका...

Abhishek Bachchan Aishwarya Rai: अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपने और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में लगातार चल रही तलाक की अफवाहों पर बात की है. उन्होंने कहा कि जब कोई पब्लिक फिगर होता है तो अंदाज़े लगना लाज़मी है. पीपिंग मून के साथ बातचीत में अभिषेक बच्चन ने कहा, "अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, तो लोग हर छोटी-छोटी बात पर अंदाज़ा लगाएंगे, जो भी बकवास लिखी गई है, वह बिल्कुल झूठ है. इसमें से कुछ भी फैक्ट पर आधारित नहीं है. यह बस गलत है और जानबूझकर दुख पहुंचाने वाला है."

उन्होंने आगे कहा, "हमारी शादी से पहले वे हमारी शादी की तारीखों का अंदाज़ा लगा रहे थे. हमारी शादी के बाद उन्होंने यह तय करना शुरू कर दिया कि हम कब अलग हो रहे हैं. यह सब बकवास है. वह मेरा सच जानती है मैं उसका. हम प्यार करने वाले ज़मीन से जुड़े परिवार हैं और यही सच में मायने रखता है."

इस बारे में बात करते हुए कि क्या तलाक की अटकलों से उन्हें परेशानी होती है, अभिषेक ने कहा, "नहीं. अगर थोड़ी भी सच्चाई होती तो शायद होती, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं अपने परिवार या अपने बारे में मनगढ़ंत कहानियों या झूठ को बर्दाश्त नहीं करूंगा.पिछले साल, जब से ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी में अनबन की अफवाहें उड़ी हैं, तब से उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक में काफी चर्चा में है. हालांकि, पिछले कुछ महीनों में कुछ जगहों पर साथ दिखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है. इस साल अप्रैल में ऐश्वर्या बच्चन पुणे में अपने कज़िन की शादी में अभिषेक और उनकी बेटी आराध्या के साथ शामिल हुईं. सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इससे पहले, यह कपल आराध्या के स्कूल फंक्शन में एक साथ गया था. दिसंबर में उन्हें एक स्टार-स्टडेड वेडिंग रिसेप्शन में एक साथ देखा गया था. उन्होंने आराध्या का जन्मदिन भी एक साथ मनाया.

बता दें कि अलग होने की अफवाहों ने तब जोर पकड़ा, जब कपल ने एक हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में अलग-अलग एंट्री की. चर्चा तब और तेज़ हो गई जब अभिषेक ने "ग्रे डिवोर्स" के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक किया. यह शब्द उस ट्रेंड के लिए इस्तेमाल होता है,जब 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के कपल्स अपनी शादी तोड़ देते हैं.