सांवली सूरत के चलते मिले ताने, अजय, अक्षय, सलमान, बॉबी की बनी हीरोइन, फेयरनेस क्रीम्स के करोड़ों के ऑफर को कहा नो

बॉलीवुड में जब भी 'डस्की ब्यूटी' की बात होती है, तो फिल्म 'राज' में संजना बनी सांवली-सलोनी लड़की का नाम सबसे पहले आता है. अपनी दमदार एक्टिंग, बोल्ड अंदाज और बेबाक व्यक्तित्व के लिए मशहूर बिपाशा बसु का 7 जनवरी को जन्मदिन है. फिल्म इंडस्ट्री में लंबा और सफल सफर तय करने वाली बिपाशा डस्की ब्यूटी कही जाती हैं, लेकिन एक समय में उन्हें अपने सांवले रंग की वजह से ताने भी सुनने पड़े, इसका जिक्र उन्होंने खुद ही किया. हालांकि, बिपाशा सांवले रंग को अपनी ताकत बताती हैं. बिपाशा ने न केवल एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि रंगभेद जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी खुलकर आवाज उठाई है.

बिपाशा का जन्म नई दिल्ली में एक बंगाली परिवार में हुआ था. बाद में उनका परिवार कोलकाता शिफ्ट हो गया. महज 16 साल की उम्र में उन्होंने सुपरमॉडल कॉन्टेस्ट जीता और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा. सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल मॉडलिंग भी शुरू कर दी. विदेश में न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहरों में काम करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सांवली त्वचा को वहां 'एग्जॉटिक' माना जाता है और इसी वजह से उन्हें खूब सराहना और काम मिला, लेकिन, भारत लौटने पर फिर वही पुरानी बातें शुरू हो गईं.

बिपाशा ने बताया था, "बचपन से ही मुझे रिश्तेदारों और लोगों से ताने सुनने पड़ते थे कि मैं अपनी बहन की तुलना में ज्यादा सांवली हूं. मॉडलिंग जीतने के बाद अखबारों में हेडलाइन बनी—'कोलकाता की सांवली लड़की बनी विनर.' इस बात से मुझे हैरानी होती थी कि मेरी खूबसूरती से पहले रंग ही क्यों चर्चा का विषय बन जाता है. फिल्मों में आने के बाद भी यही सिलसिला जारी रहा। बॉलीवुड में ज्यादातर लेखों में मुझे 'डस्की ब्यूटी' या 'सांवली लड़की' कहा जाता था."

हालांकि, बिपाशा का मानना है कि खूबसूरत होना सिर्फ स्किन कलर की बात नहीं है, बल्कि पर्सनैलिटी की बात है. उस दौर में जहां ज्यादातर हीरोइनें गोरी मानी जाती थीं, बिपाशा अपनी अलग पहचान लेकर आईं और इसे उन्होंने कभी कमजोरी नहीं बनने दिया. बिपाशा का साफ मानना है कि उनका स्किन कलर उन्हें डिफाइन नहीं करता. वह अपने रंग से प्यार करती हैं और इसे कभी बदलना नहीं चाहतीं.

बिपाशा ने बताया कि पिछले कई सालों में उन्हें कई बड़े स्किन केयर और फेयरनेस ब्रांड्स से लुभावने एंडोर्समेंट ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया. उनका मानना है कि गोरा होना ही सुंदरता नहीं है. देश की ज्यादातर आबादी सांवली है, फिर भी हम गोरेपन का गलत सपना बेच रहे हैं. यह सोच बदलनी चाहिए और ब्रांड्स को आगे आना चाहिए.

एक्टिंग करियर की बात करें तो बिपाशा ने दो फिल्में ठुकराने के बाद साल 2001 में अक्षय कुमार, करीना कपूर, और बॉबी देओल स्टारर 'अजनबी' से डेब्यू किया. इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया था, और उनकी एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा. उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड भी मिला. इसके बाद वह साल 2002 में 'राज' में नजर आईं, जो सुपरहिट रही और बिपाशा रातोंरात स्टार बन गईं.

इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. 'जिस्म', 'नो एंट्री', 'धूम 2' जैसी कई सफल फिल्में कीं. उन्होंने हॉरर, थ्रिलर, कॉमेडी और ड्रामा हर जॉनर में काम किया और अपनी एक्टिंग से गहरी छाप छोड़ी. बिपाशा ने साल 2016 में अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की. नवंबर 2022 में बिपाशा ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवी रखा है.